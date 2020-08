View this post on Instagram

La artista interdisciplinaria Norma Vila Rivero trabaja temáticas de índole social. La pieza “Los panes de la guerra” está basada en su investigación sobre el apoyo de la iglesia católica a conflictos armados y guerras y se exhibió originalmente en Área: Lugar de Proyectos en el 2009. En el envase dorado que se encuentra en pedestal bajo las piezas enmarcadas, se pueden apreciar restos de las hostias originales que usó la artista hace 14 años cuando por primera vez expuso la obra. Visita la exhibición JUNTXS y conoce más sobre el trabajo de Vila Rivero y otros artistas contemporáneos puertorriqueñxs que forman parte de la misma. Norma Vila Rivero Los panes de las guerras Impresión sobre hostias 6” x 24” 2009 @coleccionhernandezcastrodad @normavilarivero.arte #elMADMi #JUNTXS #aquihaydiseno