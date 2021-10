Por los pasados 16 años la artista puertorriqueña Vanessa Hernández Gracia se ha dedicado a trabajar el arte del performance con el propósito de interrumpir la cotidianidad y despertar la reflexión acerca de conceptos como el espacio y el tiempo.

Su acercamiento a este arte proviene desde las artes visuales y no necesariamente desde el teatro o la danza, como se ha trabajado comúnmente en Puerto Rico. Cuando hablamos de performance o la performance nos referimos a ese término sombrilla que se desborda constantemente retando los parámetros canónicos y que describe el trabajo de artistas que se expresan desde y con sus cuerpos provocando y cuestionando diversos asuntos.

Hernández Gracia se graduó de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, con una concentración en escultura. Cuando terminó su bachillerato y comenzó estudios graduados en la Universidad de Castilla-la Mancha, en Cuenca (España), fue que descubrió el performance, gracias a varios cursos que tomó sobre estudios de género y feminismo.

Su primer acercamiento al performance fue teórico, pero alrededor del 2005 tomó un taller práctico con la precursora del performance, la serbia Marina Abramovic, que la cambió para siempre.

“De ese taller salimos la mayoría a irnos a la parte práctica del performance a ver qué pasaba. Al llegar a la Isla, luego de esa experiencia en España, pues comenzamos formalmente mediante un colectivo que se llamó Punto Suspensivo que ahí estuvimos (los artistas) Abdiel Segarra, Karlo Andrei Ibarra, Frances Gallardo, entre otras personas que colaboraron”, narró sobre ese grupo de performance que surgió a inicios del año 2000.

Imágenes de la reciente muestra de la artista Vanessa Hernández Gracia (Suministrada Suministrada)

Desde ese entonces, Hernández Gracia se ha dedicado a realizar diversas acciones que ha llevado a cabo tanto a nivel nacional como internacional. En su trabajo aborda constantemente la línea, es decir, ese punto que se desplaza en el espacio, así como el agua. Como bien dijo, sus trabajos –que hace para lugares específicos- tienen que ver con la abstracción de las ideas y con irrumpir en la cotidianidad con algo que se sale completamente de tiempo y espacio.

“La performance que hago tiene que ver con una relación directa con el cuerpo, lo que sucede y la diferencia (con la danza y el teatro) es que aquí no hay representación per sé, no se representa nada, simplemente hay acciones. Y las acciones que yo hago son acciones cotidianas que se dan de repente en unos espacios donde cambia toda esa cotidianidad porque pasa algo fuera de lo normal”, explicó.

La también curadora y creadora del espacio de arte independiente El Lobi agregó que algo que disfruta de lo que hace es precisamente romper con el orden establecido. “Me interesa mucho esa idea de digamos interrumpir en la cotidianidad, de poner algo ahí que está fuera de lo normal para que eso de repente te de espacio para pensar y reflexionar en otras tantas cosas. Me interesa mucho esa energía de la gente, del público, esa cuestión fenomenológica que uno siente cuando uno está accionando y siente la atención o la no atención de la gente”, compartió.

Algo característico del performance que le atrajo profundamente a la artista es su carácter efímero. Por eso al momento de pensar en llevar a cabo una retrospectiva de lo que ha sido su trabajo en los pasados 16 años supo que tenía que tomar una ruta alterna, ya que el performance que hizo dejó de existir tan pronto acabó la acción, y el registro que quedó es otra cosa.

“Yo pienso que la performance como tal es lo que sucede allí en ese momento y quienes estuvimos allí. Lo que sale de ahí pues son maneras de cómo contar lo que sucedió y esta exhibición es justamente eso”, dijo sobre “Trayectos imaginarios”, su más reciente muestra individual bajo la curaduría de Abdiel Segarra Ríos.

La exposición estuvo abierta en el espacio El Lobi en Santurce entre los meses de julio a agosto, luego viajó a Madrid al espacio de arte independiente CóMPLICES, y actualmente está disponible completamente en línea a través de la página virtual de El Lobi.

“En principio todo esto sale de una investigación que yo estuve haciendo durante mi maestría porque de repente yo sentía que cada vez que terminaba una performance sentía un inmenso vacío. Y cuando veía la documentación que generalmente eran fotografías, a veces algún vídeo, sentía que para nada reflejaba lo que había sido la experiencia de la performance, que eso es una problemática que tenemos muchos de los que trabajamos este medio porque cuando ya pasa a la documentación es otro lenguaje”, explicó la artista sobre la génesis de esta muestra.

Consciente de ese problema ontológico del performance, Hernández Gracia revisó todo el material producido y acumulado durante los pasados 16 años de carrera y luego llamó a varios colegas que estuvieron presente en muchas de esas acciones que realizó para que crearan su propio repertorio partiendo de los recuerdos que tenían de esos performances.

De esta manera, Abdiel Segarra Ríos, Adán Vallecillo, Amanda Hernández, Catalina Moreno, César Manzanares, Lionel Cruet, Marilyn Boror, Melissa Sarthou, Pável Aguilar y Rafael Miranda, desarrollaron diversas piezas/archivos que, como bien destaca el catálogo de la muestra, diversifican la voz de la artista y transforman su trabajo en materia de estudio y reflexión acerca del arte vivo y el lugar que ocupa en la contemporaneidad.

Como parte de ese registro surgieron relatos escritos y sonoros, partituras para acciones, dibujos, fotografías y vídeos que componen la muestra, donde también hay publicaciones y “memorabilia” producidos entre 2005 al 2021.

“Lo que me gusta es que son muchas maneras en cómo contar estas experiencias, pero son maneras subjetivas de hacerlo. Hay muy pocos datos, quizás solo el lugar y la fecha del performance, pero todo lo demás son subjetividades y a mí eso me encanta. Todas esas performance que yo hice ya son otra cosa, un documento de arte, un poema…”, compartió sobre la exploración que hace con esta retrospectiva donde expone esa tensión que existe entre el peformance y su documentación.

Algo que llama la atención de la muestra es que hay pocas imágenes. Fue una decisión consciente de la artista para tratar de documentar “más allá de la imagen y mantener un registro que no sea solamente visual”. Vanessa Hernández Gracia destacó que haber colaborado con estos colegas artistas le permitió tener otras miradas de esas acciones e incluso “conocerlas más a fondo, entenderlas mucho mejor, ponerlas en un contexto”.

“Para mí complementó muchísimo lo que fue mi experiencia y fue súper bonito verlo desde otros ojos”, concluyó.

“Trayectos imaginarios” se puede apreciar en su totalidad a través de El Lobi. La muestra también cuenta con un catálogo que está a la venta en el mismo espacio, el cual está ubicado en el #621 calle Ernesto Cerra, en Santurce.