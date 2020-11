La novena edición del evento cultural Campechada 2020, que este año se efectuará de manera virtual, se llevará a cabo durante el fin de semana del 20 al 22 de noviembre, anunció el director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Carlos Ruiz Cortés, quien destacó que se le dedica al insigne escritor y educador Abelardo Díaz Alfaro, considerado el más importante cuentista puertorriqueño del siglo XX.

Inicialmente, este festival estaba pautado para celebrarse en Caguas, lugar de nacimiento del escritor, pero debido a la pandemia del coronavirus, se tuvo que posponer.

“La Campechada se iba a llevar a cabo en mayo, pero por la pandemia se suspendió. Es un evento que toma mucho tiempo de preparación, así que siempre iniciamos siete u ocho meses antes de la actividad y ya estábamos listos para producirla junto al municipio de Caguas”, explicó Ruiz Cortés, tras aceptar que hacer toda la producción de forma virtual “es un tanto complicado”.

“Hay cientos de personas y artistas involucrados. Lo hemos hecho poco a poco con casi todos los recursos invitados que participaban en mayo. Ha sido complicado, no solo en la presentación sino también en cuestión de protocolos de protección con las personas involucradas, además de la grabación, edición y todo lo demás”, describió el director ejecutivo.

La Campechada es un importante evento cultural que reúne artistas, artesanos, entidades públicas y privadas dedicadas a las artes, la cultura y la conservación, así como la música, el teatro, las letras, el arte corporal, la gastronomía, el diseño de modas y las artes plásticas.

Según información publicada por el ICP, la primera edición del evento se llevó a cabo en noviembre de 2011 para celebrar la vida y obra del gran pintor puertorriqueño José Campeche. Un evento que se ha realizado anualmente desde entonces y que cada año se inspira en una figura de la cultura puertorriqueña para destacar su obra.

“Tenemos un compromiso con el pueblo de Puerto Rico, sobre todo con los seguidores de la Campechada que todos los años disfrutan de estas presentaciones. La expectativa de nosotros es que ese mismo público disfrute de toda esta producción virtual que busca cuidar de la salud del pueblo ante la pandemia. Queremos que sirva como herramienta educativa no tan solo para los estudiantes sino también para los adultos por la oportunidad que no da de aprender más sobre la figura de don Abelardo”, precisó Ruiz Cortés, quien destacó que el escritor fue trabajador social y muchos de sus cuentos están inspirados en sus experiencias por los campos de Puerto Rico.

“Él conoció las condiciones y necesidades del campesinado de su época, y que, todavía, a través de sus letras, podemos aplicarlas a nuestra realidad”, agregó.

Según Abelardo Díaz Meaux, hijo del insigne escritor, su padre escribía un cuento al día, lo que él llamaba estampa y que trasmitía por la emisora radial de WIPR todos los días. “Crecí viéndolo escribir sus cuentos, lo hizo a diario por 30 años. Él decía que era el mejor cuentista y eso es cierto, era el mejor cuentista de Puerto Rico. En una ocasión le pregunté por qué no hacía poesía y él me dijo ‘soy el mejor cuentista, pero en la poesía voy a ser mediocre’. Luego me mencionó a los mejores poetas, como José de Diego, Luis Palés Matos, Rubén Darío y varios otros famosos y dijo que prefería ser el mejor en el cuento, a un mediocre en la poesía”, contó Díaz Meaux, quien dijo sentir un “orgullo inmenso” de que su padre reciba este homenaje.

“En eventos anteriores se la han dedicado a personalidades de Puerto Rico, como Eugenio María de Hostos, Rafael Tufiño y a José Campeche y escoger a ahora papi me llena de mucho orgullo”, añadió tras indicar que hace una semana publicó el libro “Escritos inéditos de Abelardo Díaz Alfaro” (Publicaciones Puertorriqueñas), con unos 15 cuentos cortos del escritor y que espera más adelante hacer una serie. El libro se consigue en Casa Norberto, en la librería El Candil, en Ponce y en la librería Mágica, en Río Piedras.

Programación de La Campechada 2020 (ELNUEVODIA.COM)

Más sobre la programación

Según Ruiz Cortés, dentro de la programación que se ofrecerá a través de Facebook en la red social del ICP y del municipio de Caguas, se podrá ver y sentir “ese ímpetu de la puertorriqueñidad, pero también de la idiosincrasia de ser puertorriqueño, de que a pesar de que pasen décadas nosotros continuamos con unos valores culturales y sociales que no se han perdido”.

El director ejecutivo mencionó el famoso cuento de don Abelardo “El Josco” y la frase “El Josco tiene más maña y más cría” que, a su juicio, retrata muy bien lo que es ser puertorriqueño: “Creo que todavía el puertorriqueño tiene mucha más maña y más cría de lo que pensamos. Hoy nos sentimos muy orgullosos de lo que somos y lo que aspiramos como sociedad”.

Ruiz Cortés precisó el poder educativo que tendrá esta edición de Campechada, toda vez que los vídeos de las charlas, talleres y recorridos virtuales quedarán como una herramienta para maestros y estudiantes. “Van a estar ahí para que cuando quieran hablar no solo de español o de literatura, sino también de historia y puedan utilizar los vídeos del ICP que van a estar ahí en colaboración directa con Abelardo Díaz Meaux y con el municipio de Caguas”.

De hecho, el ejecutivo resaltó la colaboración directa con el alcalde de Caguas, William Miranda Torres en la producción de este evento cultural. “Esto es lo lindo de esta producción que trasciende también cualquier asunto político. Eso es lo que queremos, ser un recurso educativo y también para que el puertorriqueño se sienta orgulloso de lo que es, además de un reconocimiento a la figura de don Abelardo Díaz Alfaro que para mí es muy importante porque, además, Caguas tiene muchas personas muy reconocidas que aportaron muchísimo a Puerto Rico”.

De la misma forma, explicó que durante el evento cada hora va a tener presentaciones artísticas y musicales, talleres, conversatorios y charlas educativas. Por ejemplo, el primer día, el viernes 20, la programación virtual es de 1:00 a 8:00 p.m. con diferentes tipos de actividades, como presentaciones de teatro, lecturas de cuentos, conciertos, exhibiciones de pintura y mucho más.

“Vamos a tener personas relatando los cuentos de don Abelardo, unos recorridos virtuales de exhibiciones que también hablan de la inspiración de los cuentos del escritor; vídeos de presentaciones de artistas plásticos con su arte, al igual que de artesanos, así como documentales”, detalló Ruiz Cortés.

A modo de ejemplo, dijo que el sábado se presentará la orquesta PVC y Laberinto de Coco, un grupo de música independiente muy reconocido. “Lo puedes ver por horas o si no, entras a la página del ICP cuando quieras para verlo después. Asimismo, hay un programa de accesibilidad donde personas con algunas condiciones auditivas pueden disfrutar de la programación cultural. Pero en todas las horas tendremos diferentes tipos de charlas, talleres y presentaciones artísticas. Además de cápsulas de artesanos y artistas plásticos que van a estar presentando sus productos y dando la información para que los interesados puedan comprar”, explicó el director ejecutivo.

Mientras que el cierre de Campechada será el domingo 22 a las 7:00 p. m. con un con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y anunicará a quién se le dedicará el evento de 2021. Además, la antesala va a ser una entrevista a Abelardo Díaz Meaux, quien ampliará detalles de la vida de su ilustre padre.

El escritor Abelardo Díaz Alfaro es considerado el mejor cuentista puertorriqueño del siglo XX. (ELNUEVODIA.COM)

Más sobre Abelardo Díaz Alfaro

Nació en Caguas en 1916. Es considerado una de las figuras más prominentes de la narrativa de siglo XX y el más famoso cuentista criollista de la literatura puertorriqueña.

- Hizo su bachillerato en artes en el Instituto Politécnico de San Germán y obtuvo una licencia en trabajo social de la Universidad de Puerto Rico.

- Fue trabajador social en la zona rural de Puerto Rico, experiencia que lo inspiró en sus cuentos.

- En 1947 publicó la colección de cuentos Terrazo, en el que sobresale su obra maestra “El Josco”, así como “Boliche”, “Los perros”, “Peyo Mercé enseña inglés” y “Santa Cló va la Cuchilla”.

- Sus cuentos han sido traducidos al inglés, polaco, ruso, alemán, francés, italiano, portugués y checo, así como al sistema Braille en Estados Unidos.