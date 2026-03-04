San Juan - Por primera vez, Puerto Rico es escenario de una colección numismática de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o Real Casa de la Moneda de España. En esta ocasión, de una que revive la historia de destacados hispanos que participaron en la independencia de los Estados Unidos.
La Casa de Moneda y Timbre de España honra en Puerto Rico la contribución hispana a la independencia de Estados Unidos
Con motivo del 250 aniversario de la autonomía de la nación americana, la fábrica elaboró una colección de monedas que formará parte de una exhibición en el Popular Center
4 de marzo de 2026 - 11:09 PM