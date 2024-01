Las cabezas gigantes descansan sobre altos tableros de madera que cuelgan de las paredes del gran taller. Casi todas sonríen. Hay una alegría inherente y contagiosa en sus expresiones. ¿Cómo no sonreír junto a Andy Montañez? ¿Cómo no querer sentarse al lado de Tego Calderón? ¿Cómo no querer ir subiendo y bajando por la Calle San Sebastián junto a Gary Núñez y su plena?