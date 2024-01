A una semana para el inicio de las Fiestas de la Calle San Sebastián, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, anunció este jueves que, durante la jornada de cuatro días, la seguridad en el área será reforzada con cerca de 1,550 agentes, decenas de cámaras, drones, inteligencia artificial, y los accesos hacia el centro histórico se ampliarán al permitir el uso del carril exclusivo para quienes se transporten en Uber.

“Habrá vigilancia desde tierra, aire y mar para desalentar cualquier tipo de delito, porque el que venga a las calles con una idea distinta a bailar, cantar y compartir en fraternidad, lo vamos a atrapar”, destacó Romero Lugo, en conferencia de prensa, desde el Teatro Alejandro Tapia y Rivera.

Rodeado de decenas de funcionarios de seguridad de agencias estatales y federales, precisó que contarán con 1,550 efectivos de seguridad en turnos de 12 horas, incluidos 500 policías municipales, 400 estatales y 400 guardias privados (100 armados y 300 desarmados). Detalló que 200 oficiales municipales contarán con cámaras corporales o “bodycams”.

Para la edición 54 de las Fiestas, instalarán, además, 27 cámaras de vigilancia (“tower cams”) con paneles solares para una visión a vuelta redonda, sumándose a las 198 cámaras regulares de monitoreo del Viejo San Juan. Por primera vez, también habrá 10 “call boxes” o estaciones de botón de emergencia con línea directa para reportar emergencias. Todos los dispositivos de vigilancia operarán con inteligencia artificial, con la intención de agilizar búsquedas de personas reportadas como desaparecidas.

Uber transitará por primera vez por carril exclusivo

Romero Lugo detalló que el carril exclusivo que se ha designado discurrirá a través de la calle del Tren hasta la Recinto Sur, y solo podrán usarlo los residentes en el Viejo San Juan y comerciantes con sello, vehículos con pases autorizados por el Municipio de San Juan, taxistas y excursionistas con pases autorizados y compañías de recogido de “scooters”.

La empresa Uber tendrá su propio sistema de entrada y salida. La compañía no tendrá la aplicación funcionando en vivo dentro del casco urbano del Viejo San Juan, y aunque los operadores con evidencia de servicio podrán usar el carril exclusivo, solo podrán hacerlo hasta la intersección con la calle Tadeo Rivera para entrar y salir de la isleta de San Juan. Estos conductores llegarán hasta la referida vía, por donde bajarán hasta la avenida Fernández Juncos para salir de la zona.

Las compañías de “scooters” tendrán una estación frente al Antiguo Casino de Puerto Rico (por la avenida de la Constitución) para recoger los dispositivos de las personas que opten por este método de transporte.

Horario de las guaguas del Municipio

El Municipio de San Juan contará con 120 autobuses con una capacidad para, al menos, 40 pasajeros cada uno, para salir desde la estación del Tren Urbano, en Sagrado Corazón, o el Estadio Hiram Bithorn, en Hato Rey, hacia la zona norte del Capitolio. El viaje ida y vuelta tendrá un costo total de $5.00. El sistema operará jueves y viernes de 2:00 p.m. a 2:00 a.m., y sábado y domingo desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 a.m.

La venta de boletos para el transporte cierra a las 9:00 p.m. desde ambas estaciones hacia el Viejo San Juan los cuatro días. A las 2:00 a.m., saldrá el último autobús desde el área sur del Capitolio hacia ambas estaciones. De tomar el transporte colectivo, las personas con licencia de portación no podrán llevar sus armas de fuego, como ocurrió en 2022, subrayó el alcalde.

Mientras, el sistema de lanchas desde Cataño proveerá su servicio con horario extendido los cuatro días de actividades, a un costo de $1.00. Los boletos solo se venderán en el terminal de Cataño, para ida y vuelta. El servicio operará jueves y viernes entre las 5:30 a.m. y 1:00 a.m., sábado de 7:30 a.m. a 2:00 a.m., y el domingo de 7:30 a.m. a 1:00 a.m.

Las tarimas de espectáculos cerrarán a las 11:00 p.m.; los quioscos, a las 12:00 a.m.; y los negocios, a las 1:00 a.m.

La Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMME) destacará 10 ambulancias en áreas como el Fuerte San Cristóbal, Plaza del Quinto Centenario y en las estaciones de Sagrado Corazón y el Estadio Hiram Bithorn.

Además, la OMME habilitó cuatro salas de emergencias para proveer monitoreo cardíaco, medicamentos y primeros auxilios, las cuales estarán en el Museo de San Juan, el centro turístico detrás del Teatro Tapia, la calle San José, frente al antiguo Hotel Plaza de Armas, y en la Estación Guardia Nacional, en la calle Esteves.

“La ciudad está lista para recibir a las miles y miles de personas que estarán aquí bailando y cantando compartiendo el ambiente de alegría que siempre permea en las Fiestas de las Calles de San Sebastián”, puntualizó el alcalde de San Juan.