Casi siempre empieza a trabajar en la madrugada, en ocasiones tan temprano como a las 3:00 a. m. Y es consciente de que es un trabajo duro, con muchos retos diarios. Pero eso no detiene a la periodista Delvis Griselle Ortiz, moderadora del programa radial “Delvis Griselle y compañía” -que se transmite de lunes a jueves por WIAC 740 AM, de 11:00 a.m a 12:00 p.m.-, en el que conversa sobre asuntos que “impactan la vida de todos los puertorriqueños”.

“A mí me importa el país y veo este programa como una misión y me propuse hacer algo diferente, más allá de entrevistas a políticos. Nosotros como país tenemos demasiados problemas que no se atienden o que se les da muy poco espacio y no hay una oportunidad de conversación. Por eso quiero un programa que sirva de modelo al pueblo y los entusiasme porque necesitamos esa conversación. Este trabajo es una misión de vida, es una pasión”, reitera con evidente entusiasmo la periodista, tras explicar que se pasa leyendo, estudiando y buscando temas o asuntos que puedan ser de interés para la población y que promueva el pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas.

Pero acepta que uno de los problemas es que muchas veces el pueblo no tiene la información necesaria, ni la educación para encontrar luz que ayude a lograr cambios positivos. “Eso es lo que yo trato de hacer en mi programa”, afirma esta dinámica mayagüezana, a punto de cumplir 65 años, quien de pequeña quería ser actriz, estudió Drama en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y luego fue maestra de teatro.

Pero, de pronto, afirma con satisfacción, el periodismo entró a su vida y la sacó del salón de clases. Rememora, por ejemplo, esos comienzos cuando “un buen día” llegó el comentarista deportivo Johnny Flores con el apoderado de los Indios de Mayagüez y le propuso hacer una sección en la radio para mujeres durante la antesala del juego. Le dijo que sí de inmediato, pero recuerda entre risas que, cuando se lo contó a su padre, él le dijo “tú eres loca, si tú no sabes ni lo que es un strike”.

“El caso es que me las ingenié y así empecé en el periodismo”, agrega Delvis Griselle, quien ya lleva cuatro décadas de hacer periodismo en diferentes medios, prensa escrita, televisión y radio. En el camino, resalta, se encontró con periodistas que fueron mentores, entre los que menciona a Frank Gaud y a José Delgado.

Ahora, en este novel programa radial, que ya cumple dos años al aire, quiere también aportar a la creación de valores que promuevan una mejor sociedad porque “uno de los grandes factores de nuestra situación actual es la pérdida de valores”.

“Con mi programa radial quiero propiciar el desarrollo del pensamiento crítico, mostrar cómo las organizaciones comunitarias y no gubernamentales van organizando un nuevo país con una visión de futuro sustentable”, explica Delvis Griselle, al resaltar cómo se han ido destruyendo las instituciones del país “por intereses creados, mediocridad, incompetencia y corrupción”. De la misma forma, le preocupa mucho el tema de la salud mental en la población.

“Cuando yo veo que, en mi pueblo, Mayagüez, un hombre ha pagado diez mil dólares a un gatillero para que maten a su hermano y él cobrar la herencia, eso me preocupa grandemente. Cuando veo que un hombre descuartiza a una mujer después de matarla, eso me preocupa grandemente. Cuando veo que otro la golpea, la amarra y la tira por un puente y después le dispara, sabiendo que está embarazada… Esas cosas me aterran porque ese no es el país en el que nací, no es el país en el que me desarrollé”, enfatiza Delvis Griselle, quien se pregunta por qué el país ha tomado este rumbo.

Preocupación por el rumbo del país

“Esa es una de las cosas que yo me propongo atacar con más fuerza el próximo año porque veo que todo se sigue deteriorando a pasos agigantados”, expresa con desazón Delvis Griselle, al tiempo que enfatiza que la ira, la avaricia y la estupidez son tres de los grandes males que aquejan a la sociedad ahora mismo. Menciona, además, el deterioro de las instituciones, del sistema educativo y de salud del país, retos que, a su juicio, todos como sociedad tenemos que atender.

Por eso cree en la importancia de tener modelos que puedan servir de ejemplo y motivación para los que van creciendo. De hecho, asegura que tenemos “mucha gente buena y preparada” que tiene muchas ganas de trabajar por el país y que puede hacer la diferencia. Pero cree que es una cara que, generalmente no se muestra, que no se da a conocer. De ahí su interés de mostrarla en su programa y conversar sobre eso “para tener esperanzas y una idea de qué camino seguir y qué podemos construir de aquí en adelante”.

“Trabajo con un ejército de gente capaz y resuelta a transformar el veneno que nos acosa en medicina que sana. No estoy sola en esto, por eso el programa se llama ‘Delvis Griselle y compañía’. Por eso en mi programa quiero ser modelo de conversación y encontrar esas mentes inteligentes que tenemos, de opiniones diversas, para mostrar cómo se puede dialogar y tener una mejor visión de futuro”, propone la periodista, quien también tiene el propósito de darles visibilidad a todos “esos proyectos buenos que existen y que están ayudando a hacer un mejor Puerto Rico, pero que no tienen oportunidad en la radio de darse a conocer”.

Menciona como ejemplo los programas radiales de la profesora y socióloga Marcia Rivera, así como el de Rossana Cerezo que, a su juicio, son de los pocos que combinan su mismo interés y preocupaciones.

“Me propuse tener un programa con panel de diferentes voces. Creo que en Puerto Rico hay muchísima gente con muchas cosas que decir y que está muy bien preparada que le puede dar ideas a la gente de cómo resolver su vida diaria, de cómo pensar el país de otra manera”, sostiene.

Explica que se trata de un programa en el que se discuten y analizan diversos temas de interés. Por ejemplo, dice que en el programa de los lunes atiende las noticias internacionales para el que cuenta con “un panel maravilloso”. Menciona al catedrático Carlos Severino que es fijo en el programa, además de voces como la de Miguel Rivera, Manolo Coss, José “Pinchy” Méndez, Jorge Rodríguez Beruff y Gerardo González. “Un problema que tenemos es que no se habla mucho en la radio de asuntos internacionales, es como si estuviéramos solos en el mundo, cuando todos necesitamos saber sobre otros países y qué tenemos que aprender de ellos”.

Mientras que los martes y miércoles los aprovecha para conversar sobre asuntos relacionados con las organizaciones que hacen diversos trabajos sociales en la isla. Desde las que trabajan en la agricultura o que atienden a mujeres y niños, hasta las que se ocupan de fiscalizar al gobierno y luchan por la transparencia. “Siempre estoy pendiente de toda esta gente que hace algo por el país, todo el tiempo estoy monitoreando qué está pasando con estas organizaciones sobre las que hay que hablar”.

El programa de los jueves, agrega, lo dedica al arte y la cultura, explica la periodista, quien para esos temas combina las voces de escritores y artistas “porque es una manera de abrirnos al diálogo”, algo que cree es muy importante para resolver problemáticas y llegar a entendidos. “Me gusta traer a personas que tienen historias interesantes, gente que está luchando, que no se ha rendido, que ha logrado enfrentar procesos y ha salido adelante. Creo que eso ayuda y motiva a la gente que está herida, que esté pensando que no puede hacer cosas. La realidad es que hay tanta creatividad en este país y todo lo que vea que muestre eso, le doy paso”.