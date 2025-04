“¡Mamá! ¡Borinquen me llama!/¡Este país no es el mío!/¡Borinquen es pura flama,/y aquí me muero de frío!”. Con estos versos, que sirven de pie forzado para una décima importantísima en el canon literario de Puerto Rico, el poeta Virgilio Dávila capturó el profundo sentimiento que evoca salir del país a ese “allá afuera” en busca de un futuro distinto. Estos versos, escritos hace décadas, sirven, aún hoy, para describir esa sensación profunda y cortante, de tristeza y añoranza, que le presta sus ocho letras al título al poema: nostalgia.