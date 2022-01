Ante la nueva orden ejecutiva, la producción de “La peor cantante del mundo” ha sido pospuesta para el sábado 20 de agosto. Aquellos que ya habían adquirido sus boletos para el 12 de febrero podrán utilizarlos en la nueva fecha, según un comunicado de prensa.

La obra fue nominada a los premios Laurence Olivier como Mejor Nueva Comedia. Desde su debut en Londres, la pieza se ha representado en países de todos los continentes y más de un millón de espectadores ya la han aclamado. Ahora le toca a Puerto Rico y con un elenco compuesto por Marilyn Pupo, Braulio Castillo, Sara Jarque, Yamaris Latorre y Jasond Calderon. Todos bajo la dirección de Gilberto Valenzuela.

“La peor cantante del mundo” se presentará en la Sala de Drama del Centro de Bellas Artes de Santurce. Los boletos están a la venta en tcpr.com y en la taquilla del teatro.

“Esta es una de las piezas más importantes que he tenido que hacer en mi carrera. Es emocionante y estoy agradecida con el universo, con Dios y con los productores de que me permitan estar en esta obra. Se hizo una película de esta obra y la protagonizó Meryl Streep. Eso de por sí es un honor y orgullo. Es retante para mí, porque no hay nada que no sea de primera calidad. Tengo que cantar tres partes de óperas. La Canción de Adele de Strauss, Aria de la Reina de la Noche de Mozart y Carmen de (Georges) Bizet. Tengo que cantarlas en alemán, imagínate nunca he cantado, ni he hablado en alemán”, sostuvo Pupo en entrevista con El Nuevo Día a principios de enero.

La también declamadora aclaró que la obra aunque tiene escenas dramáticas, la “gente se va a reír y mucho”, ya que en los ensayos que han realizado sobran las risas. La artista continuó que en medio de todas las situaciones que se viven en el país la risa es un bálsamo.