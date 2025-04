Las mujeres en la vida de Mario Vargas Llosa

“La tía Julia y el escribidor” se convirtió en una telenovela dirigida por David Stivel a principios de los años 1980, protagonizada por la actriz peruana Gloria María Ureta y el colombiano Víctor Mallarino. En esa teleficción, Urquidi no quedaba muy bien parada, y eso la motivó a escribir su libro de memorias Lo que Varguitas no dijo, donde narra su relación con el escritor y el divorcio, y se atribuye incluso la “maternidad” del éxito literario de su sobrino y exmarido.

“Yo lo hice a él -declaró años después al diario boliviano ”El Deber"-. El talento era de Mario, pero el sacrificio fue mío. Me costó mucho. Sin mi ayuda no hubiera sido escritor. El copiar sus borradores, el obligarlo a que se sentara a escribir. Bueno, fue algo mutuo, creo que los dos nos necesitábamos”.

“El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir -dijo Vargas Llosa ante la Academia Sueca-. Sin ella mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubieran nacido Álvaro, Gonzalo, Morgana ni los seis nietos que nos prolongan y alegran la existencia. Ella hace todo y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas, y es tan generosa que, hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios: ‘Mario, para lo único que tú sirves es para escribir’”. El matrimonio concluyó en 2015.