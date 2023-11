El Premio Nobel de Literatura 2010, el reconocido escritor y defensor de los valores individuales y la democracia Mario Vargas Llosa se encuentra de visita en Puerto Rico como parte de una invitación que le hizo el Centro de Renovación Económica, Crecimiento y Excelencia (CRECE), fundado en el 2013 por el exgobernador Luis Fortuño.

El laureado escritor y excandidato a la presidencia de Perú, fue el orador principal del décimo aniversario de la organización sin fines de lucro, actividad que se realizó en la tarde del viernes en el Fairmont El San Juan Hotel en Isla Verde. Vargas Llosa llegó acompañado de su hijo, Álvaro Vargas Llosa, en lo que representa la tercera visita del destacado escritor y periodista a Puerto Rico en las últimas dos décadas.

En el año 2000, el galardonado escritor llegó a Puerto Rico para presentar su libro “La fiesta del chivo”, mientras que el 2006, regresó a la isla para recibir un Doctorado Honoris Causa que le otorgó la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, junto al escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez.

Esta vez su corta visita, ya que se despide de Puerto Rico mañana, sábado, fue para narrar su conversión política del comunismo al liberalismo como herramienta de una visión hacia el progreso.

En un extenso mensaje, Vargas Llosa expuso toda su experiencia de vida desde pequeño en el núcleo del comunismo, su decepción con el régimen de Fidel Castro y el socialismo, el populismo en América Latina y su inserción en el liberalismo. Narró con meticulosa precisión y detalles de cada suceso que marcó sus decisiones y explicó las razones de sus posturas políticas, sociales y económicas en relación con Latinoamérica, muchas de ellas inspiraciones para los libros “Contra viento y marea” y “La llamada de la tribu”, por mencionar algunos textos.

“El liberalismo en el que creo es que protege a la persona y su libertad sobre cualquier abuso. Debo empezar mi recorrido por recordar en cierta forma la conciencia política que tuve tras el golpe de estado que dio en Perú en el 1948, cuando tenía 12 años y estudiaba en el colegio La Salle en Lima”, rememoró el autor de los libros “La ciudad y los perros”, “La fiesta del chivo”, “Desafíos a la libertad” y “Conversación en la catedral”.

En su ponencia recordó, además, el instante en que se decepcionó del régimen de Fidel Castro y el socialismo. Esto sucedió entre el 1967 y 1968, afirmó. De igual forma, el veterano literario habló del comunismo que imperó en la Unión Soviética y del que fue testigo.

“Me revelé contra el socialismo y me decepcioné del Castrismo y el socialismo. La primera vez fue de forma indirecta cuando hice un viaje a la USSR, Unión Soviética, en el 1967 y el otro fue el año siguiente, más directo me refiero al apoyo de Fidel Castro a Checoslovaquia y en Rusia venía la reglamentación de censura, las diferencias de clases sociales y la censura de todo. Me di cuenta de que si yo hubiera sido ruso hubiera sido disidente. Publiqué un artículo llamado el Socialismo y los Andes que me valió ataques de la izquierda y de la propaganda cubana. A pesar de ello regresé en a Cuba y ese viaje estuve con Fidel Castro y habló varias horas sin parar y por supuesto no me convenció. Salí de La Habana decepcionado y ya no tenía esa ilusión y solidaridad que había sentido antes con la Revolución Cubana y era evidente que las instituciones políticas y culturales en Cuba no veían como uno de los suyos”, expresó Vargas Llosa ante una audiencia en la que se encontraban los exgobernadores Luis Fortuño y Sila María Calderón.

El Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa en el evento de la fundación CRECE. (Vanessa Serra Díaz)

El escritor de la novela “Le dedico mi silencio”, lanzada este año, expuso las características del populismo y el liberalismo desde el 1980 en América hasta el presente.

Al evento también asistieron el secretario de Estado, Omar Marrero y el presidente del Senado, José Luis Dalmau.

Fortuño, por su parte, agradeció la comparecencia de Vargas Llosa en Puerto Rico y tras finalizar el discurso del afamado escritor conversó brevemente con el hijo, Álvaro Vargas Llosa sobre los problemas similares que enfrentan los países de América Latina.

Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor, Mario Vargas Llosa conversa con el exgobernador Luis Fortuño durante su participación del evento de aniversario de la fundación CRECE. (Vanessa Serra Díaz)

Mientras el exgobernador conversaba con el escritor y conferenciante Álvaro Vargas Llosa, el veterano escritor escuchaba con atención desde la audiencia. Luego saludó a los presentes y se retiró del evento.

La organización CRECE en diez años ha capacitado a 5,600 jóvenes empresarios y ha orientado a 155 estudiantes de escuela superior y universitarios sobre el valor de la empresa libre.