"Las vaginas son ateas" subirá a escena en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón

Por el otro lado para Carrasquillo la experiencia también ha sido una muy especial. “La oportunidad que nos ha dado ‘Las vaginas son ateas’ de visitar otros municipios de PR, que no reciben tanta actividad teatral, ha sido muy significativa”, destacó la actriz. “No solamente por el agradecimiento que sentimos por la gente en esos lugares, sino por compartir la risa, el humor y compartir una pieza que nos pone a pensar y hablar de asuntos importantes. Así que ese regalo me lo ha dado este proyecto que tanto me he disfrutado”.