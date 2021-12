Vivieron una época de cambios, de nuevos comienzos, de un efervescente Puerto Rico de mediados del siglo pasado con unas costumbres y tradiciones que, poco a poco, han ido cambiando. Unas memorias que la periodista y escritora Helga Serrano Gutiérrez, y su hermana Hilda. han plasmado en un libro para que los hijos y nietos conozcan la época en que ellas vivieron.

Así nació “Memorias, olores y sabores”, una hermosa publicación con fotos familiares en las que ambas hermanas describen su infancia y juventud, los olores de la cocina de las abuelas, la mudanza a San Juan a la recién estrenada “urbanización más grande del mundo”, como le decían a Puerto Nuevo, así como los caminos que ambas hermanas tomaron de adultas y que el confinamiento por la pandemia, les permitió concluir.

Es, de hecho, un libro escrito para la familia de ambas hermanas, pero que ahora hay un interés de publicarlo debido a que, de cierta forma, se narra la historia de un periodo histórico de Puerto Rico que siempre es bueno recordar.“Es un libro que hace un recuento de cómo estas familias lucharon tanto por lograr unas vidas mejores y que los hijos tuvieran una educación lo más esmerada posible”, comenta Helga en entrevista telefónica desde su hogar en Ponce.

La reconocida periodista, quien laboró en el desaparecido periódico El Mundo y luego en El Nuevo Día, señala que la idea de escribir un libro sobre su familia surgió hace más de diez años, un proyecto al que se unió su hermana Hilda, quien vive en Italia.

“Ella se casó con un italiano que conoció cuando se fue a trabajar como voluntaria con la Compañía de Jesús en Roma y cuarentipico de años después sigue por allá. Pero en 2009, cuando vino de visita a Puerto Rico le dije que habíamos tenido una vida muy interesante, ella por Roma y yo acá, además de los años que viví en México y luego en Panamá”, relata Helga, mientras reitera que ambas querían dejar un legado escrito de cómo fueron sus vidas.

“Durante años, en una libreta fuimos guardando recuerdos de nuestra juventud, de la época que vivimos, tanto de las situaciones difíciles como de las alegres. Hasta que llegó la pandemia. Hilda había llegado aquí en febrero y pensaba regresar a Roma en abril. Pero no había vuelos y un día le dije que era el momento de sentarnos a escribir”, rememora Helga.

“Estamos conscientes de que estas memorias son interpretaciones de unas vivencias muy subjetivas, sujetas a nuestras capacidades para recordar. Su encanto reside en que a través de estos atisbos al pasado se recrean escenas de nuestras vidas, algunas evocadas por detalles de otros recuerdos”, escribe la periodista en la introducción del libro.

“Memorias, olores y sabores”, está dividido en secciones. Por ejemplo, en la primera parte, Helga narra de forma amena y sencilla su niñez en San Lorenzo. Describe, por ejemplo, su estancia en la casa de madera de su abuela Mamá Francisca -con sus puertas y ventanas que se cerraban con trancas-, mientras sus padres se establecían en San Juan.

También comenta sobre la mudanza a la calle Antártico, en Puerto Nuevo, donde sus padres llegaron en 1953 en busca de mejores oportunidades. “Eran casitas pequeñas, como cajitas de fósforos, pero para nosotros era una maravilla tener una casa propia. En casi toda la calle había gente de San Lorenzo. Estaban los tíos y primos de mami con sus hijos. Mami era oficinista y papi era policía, así que esas eran las casas que se podían comprar. Eran sitios saludables para vivir, con gente que tenía muchos deseos de compartir. Ahí pasé la segunda fase de la adolescencia”.

De esa época también recuerda una costumbre que atesora, muy común en esos tiempos: visitar a los abuelos los domingos. “Era inconcebible que un domingo no se fuera a visitar a los abuelos para almorzar con ellos. No sé cómo será ahora, pero en aquella época se reunían los hermanos y sus hijos. Nosotros, por ejemplo, todos los domingos íbamos a Cayey y gozamos muchísimo en pleno campo. Con el tiempo he pensado en el mucho trabajo que tenía mi abuela con tanta familia, pero ellos nos recibían con mucho gusto. Me parece que eso era un gran unificador de la familia”.

La gastronomía también tiene un rol importante en estas memorias. En la sección de “Las recetas en la cocina de Helga”, la periodista resalta “la fortuna de criarme en un hogar con muchas bendiciones”. Entre ellas, menciona las cremas que hacía su abuela Francisca para el desayuno y los ricos postres, al igual que el talento que tenía su madre en sus creaciones culinarias.

“Son los olores de mi infancia. Mi abuela por parte de madre tenía una casa a la orilla del río y la cocina no era muy grande, pero tenía ventanas grandes desde donde se veía el río. Yo me sentaba al lado de la cocina para sentir el olor de las comidas que ella hacía, que eran muy sencillas, como arroz, habichuelas y pollos de diferentes formas. Pero lo mismo pasaba con mi otra abuela en Las Cruces de Cayey”, recuerda Helga, quien dice que hace muchos años se sentó con su madre para recopilar sus recetas y las que recordaba de la abuela. También hay recetas de Panamá, de donde es oriundo su esposo, Jorge Jované. “Mi suegra Ana también era una extraordinaria cocinera, creo que más sofisticada que mi mamá y hacía unos postres muy ricos. Su casa también era el centro de toda la familia de mi esposo”.

“Me ha dado mucho gusto escribir este libro y poder dejar un legado a los nietos y a la familia. Mi hermana vive en Roma, pero su hijo vive en Puerto Rico y todos nos comunicamos constantemente. Mi hija mayor vive en Hong Kong con su esposo, que es de la República Checa y tiene dos hijos. Mi hija menor vive en Puerto Rico. Esta historia tiene que conservarse para los recuerdos familiares y como mis grandes pasiones son escribir y leer, decidí escribir esta historia”, explica Helga, tras mencionar que su hija menor, Ana María Jované Serrano, fue la diseñadora gráfica y la encargada del ensamblaje del libro.

En la segunda parte del libro, Hilda Serrano Gutiérrez también sigue el mismo patrón de describir su niñez en San Lorenzo, las diversiones que tenían en esa época, como darse un chapuzón en el río Grande de Loíza. Cuenta, además, sus inicios en Roma y cómo compartió apartamento con Margarita Castro Alberty, quien llegó a estudiar canto en la Academia de Santa Cecilia. Además de conocer a otros puertorriqueños, como Ernesto Cordero, estudiante en ese momento de guitarra, Gloriela Muñoz, estudiante de escultura y Jochi Melero, estudiante de fotografía, entre otras figuras hoy reconocidas en el ámbito cultural y educativo. De la misma forma, esta segunda parte se nutre de recetas italianas, aunque admite en el libro que no es una gran chef.

Según explica Helga, esa parte de las recetas de Hilda, son de la familia italiana de Bruno, su esposo. “Son extraordinarias. Mi hermana estudió trabajo social y toda la vida ha trabajado con los Jesuitas, con el servicio de misiones”, comenta Helga, quien cree que el libro describe una época y una forma de vida que se ha perdido bastante. “Era una época en que se enfatizaba en la importancia de la educación para lograr una vida mejor y ese era uno de los énfasis de mis papás, pero hay toda una generación de puertorriqueños que seguimos ese camino”.