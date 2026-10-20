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Lin-Manuel Miranda regresará a Broadway con “Warriors”, su nuevo musical

La nueva producción tendrá funciones de preestreno desde marzo de 2027 y su estreno oficial en abril

20 de octubre de 2026 - 9:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lin-Manuel Miranda escribió junto a Eisa Davis, "Warriors" (Astrid Stawiarz)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El dramaturgo y compositor puertorriqueño Lin-Manuel Miranda estrenará en abril de 2027 una nueva producción inspirada en la película de culto “The Warriors”, que coescribió junto a la finalista del Pulitzer Eisa Davis.

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El talento del puertorriqueño volverá a brillar en Broadway con “Warriors” un nuevo musical que marca su regreso a los escenarios neoyorquinos como creador.

Las funciones de preestreno comenzarán el 9 de marzo de 2027 en el Teatro Lunt-Fontanne, mientras que el estreno oficial está pautado para el 8 de abril de ese año. La producción anunció su elenco inicial, encabezado por Jaci Calderón, Aneesa Folds, Amber Gray, Julia Harriman, Sasha Hutchings, Gizel Jiménez, Jasmine Cephas Jones, Kenita R. Miller, Sasha Allen, Casey Likes y Donald Webber Jr. El reparto completo se anunciará próximamente.

Miranda, creador y protagonista original de los exitosos musicales “Hamilton” e “In the Heights”, regresa con una propuesta inspirada en la película de culto “The Warriors”, dirigida por Walter Hill y estrenada en 1979. La historia sigue a una pandilla ficticia de Coney Island que debe atravesar Nueva York para regresar a Brooklyn luego de ser acusada injustamente del asesinato de Cyrus, un respetado líder, durante una cumbre en El Bronx.

En medio de una noche turbulenta, sus integrantes luchan por demostrar su inocencia y sobrevivir en una ciudad peligrosa, mientras intentan preservar el ideal de paz que defendía Cyrus. El musical explora temas como la lealtad, la amistad, la supervivencia y la búsqueda de la paz.

“Estamos disfrutando al máximo creando ‘Warriors’. Es como una montaña rusa, como la Cyclone que está en Coney Island, con toda la acción de la película clásica de Walter Hill”, expresaron Miranda y Davis. Los creadores describieron la propuesta como una historia profundamente neoyorquina, con música que recorre géneros que han marcado la ciudad, desde el hip-hop hasta la salsa, el ska y el metal.

De un álbum conceptual a Broadway

Antes de llegar a los escenarios, “Warriors” nació como un álbum conceptual publicado el 18 de octubre de 2024, con producción ejecutiva del rapero Nas y producción musical de Mike Elizondo. El proyecto reunió a artistas como Lauryn Hill, Nas, Busta Rhymes, Marc Anthony, Billy Porter, Ghostface Killah, RZA, Colman Domingo, Cam’ron y Kim Dracula, entre otros.

Durante su primera semana, el álbum alcanzó el primer puesto de la lista de álbumes recopilatorios de Billboard, con 5.5 millones de reproducciones a nivel mundial. También debutó en el octavo lugar de la lista de álbumes digitales.

La producción teatral cuenta con dirección de Jenny Koons y Andy Blankenbuehler como codirector y coreógrafo. El equipo creativo incluye a David Korins en la escenografía, Dede Ayite en el vestuario, Natasha Katz en la iluminación y Jason Crystal en el diseño de sonido.

Entradas y fechas

La preventa de entradas para los seguidores del musical y los titulares elegibles de tarjetas Capital One comenzará el martes 20 de octubre de 2026 a las 10:00 a.m., hora del este. Los seguidores pueden registrarse en WarriorsMusical.com.

La venta general comenzará el jueves 22 de octubre a las 10:00 a.m., hora del este, a través de BroadwayDirect.com.

Además, se ofrecerán entradas mediante sorteos a precios reducidos: algunas por $79 a partir del 11 de enero de 2027 y otras para las primeras dos filas del teatro por $19.79 desde el inicio de los preestrenos, el 9 de marzo de 2027.

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