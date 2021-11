El Museo de Arte y Diseño de Miramar (MADMi) anunció este martes que llevará a cabo la Feria de Arte y Diseño 2021 (FAD) durante este mes de noviembre, reuniendo en un solo lugar a un nutrido grupo de artistas, diseñadores y colectivos de diseño. El evento es un paso más en la misión de la organización de inspirar a través del arte y el diseño, apostando a la innovación y la creatividad como motores del bienestar socioeconómico de la comunidad.

“Con el propósito de apreciar la diversidad y riqueza en diseño que se produce en Puerto Rico se crea FAD 2021, una feria de selección curatorial donde se exhiben obras y piezas de diseño de artistas plásticos y diseñadores de primera calidad, dándole así la oportunidad simultánea a los participantes de ofrecer sus productos a un público más amplio y a los visitantes de adquirir objetos de diseño y arte contemporáneo”, expresó en comunicado de prensa Nicole Pietri, directora del MADMi.

El evento se llevará a cabo en la Sala Titín del MADMi, los viernes y sábados 5 y 6 de noviembre, 12 y 13 de noviembre y 19 y 20 de noviembre. El horario de los viernes será de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y los sábados de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

PUBLICIDAD

FAD surge del compromiso del MADMi en promover el arte y el diseño local, para no solo fortalecer el desarrollo profesional de nuestros artistas y diseñadores, sino para ofrecer oportunidades de enriquecimiento cultural y de creatividad artística para toda la comunidad y se celebra gracias al apoyo del Fondo Flamboyán para las Artes.

Cada fin de semana FAD 2021 contará con la participación de 10 espacios para artistas, diseñadores o colectivos seleccionados para un total de 30 participantes que se distribuirán en los tres fines de semana de noviembre. La selección de los artistas, diseñadores y colectivos invitados estuvo a cargo del equipo curatorial de FAD, compuesto por Andrea Bauzá, Melissa Ramos Borges y Marilú Purcell Villafañe, curadora en jefe del MADMi. La feria es una plataforma gratuita donde los participantes pueden exhibir su trabajo y representa una oportunidad de crecimiento profesional para el gremio.

“Con el espacio y el apoyo del equipo del MADMI, la Feria de Arte y Diseño 2021 aspira a ser una plataforma que provea mayor acceso para que los artistas y diseñadores presenten sus marcas y objetos a un público más amplio, y a su vez a entablar conexiones entre ellos mismos, en miras de futuras colaboraciones y de fortalecer su industria”, manifestó Marilú Purcell, curadora del MADMi.

Como preámbulo a FAD 2021, el MADMi celebró con éxito el Design Hunt en abril, a lo largo de la Avenida Ponce de León en Santurce. El evento consistió en una competencia estilo “scavanger hunt”, donde los participantes tenían que encontrar e identificar lugares de alto valor arquitectónico y de diseño en la zona santurcina, tomarse una foto frente al lugar y subirla a sus cuentas de Instagram.

PUBLICIDAD

A continuación, la agenda de la FAD y artistas y diseñadores invitados:

5 y 6 de noviembre

-Artificio (cerámica) / Concalma (bolsos y textiles) / Freddy Idoña (mesas de dominó) / Hidrantee (arte) / Jay Rodríguez (textiles) / Km0.2 (arte) / Malaquita (arte) / Materia Madura (accesorios para el hogar) / Serial-PR (diseño industrial) / Terra Vita (cerámica).

11 y 12 de noviembre

-Amor y Fuego (arte) / AO Studio (Flores) / Eddie Figueroa & Elia Barreiro (diseño industrial) / El Lobi (arte) / Embajada (arte) / FabIdeas Coop (Mobiliario y materiales educativos para niños) / For Generations to Come (materos) / Martín Albarrán (mobiliario) / Two Step Ceramics (cerámica).

19 y 20 de noviembre

-Abuelos, Padres & Hijos (estantes y materos) / Andrea Bauzá (alfombras) / Claudia Torres Guillemard (cerámicas) / Constructo (mobiliario) / FRESSCO (diseño mixto) / No Tire (accesorios de moda y para el hogar) / Souvenir (accesorios para el hogar) / Trasnochada (segunda mano) / Twin Dogs Co. (mobiliario en acero) / Van Van (cerámicas).