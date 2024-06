Locura creativa de Bobby Cruz

Esta exposición presenta pinturas realizadas recientemente, pero que resultan una nueva reinterpretación de trabajos suyos sobre temas trabajados durante los pasados 15 años. Por esto constituye una excelente muestra de cómo Cruz puede lograr llevar su pintura a otro nivel, dejando una huella única con su particular estilo, llevando al espectador a través de un viaje en el que revisita temas y lugares como El Ojo de Agua, en Vega Baja; el Palacio de Juegos, en Miami; la barriada La Perla, en el Viejo San Juan; la naturaleza de El Yunque; el entorno urbano de Santurce y Puerta de Tierra e incluso el Museo de Arte de Puerto Rico, al lograr una magnifica reinterpretación de la instalación de Pepón Osorio, “En la barbería no se llora”.

Su gusto por la música de salsa, coleccionar discos de vinilo, y el amor por los objetos con los cuales creció también son temas que interpreta en su obra. Y señala, “ilustrar títulos de canciones de la música popular, separándolas de su contexto, para resaltar su aspecto como elementos que nos definen culturalmente, también es parte importante de mi obra. Para ello, muchas veces, utilizo el neón, que añado a mis piezas con frases como ‘Si no hay material no hay coco, no’ o, por ejemplo, ‘Con los santos no se juega’”.

Con más de diez exposiciones individuales, realizadas en España, Colombia y Puerto Rico, varias de ellas en la Galería Petrus, Bobby cuenta con un bachillerato en Pintura en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. Natural de San Juan, en el 2011, formó parte del libro “Frescos: 50 Puerto Rican artists under the age of 35″ y, en el 2016, ganó la prestigiosa beca Lexus para las Artes. Ha mostrado su trabajo de manera colectiva en ferias y galerías en San Juan; St. Barths; Miami; New York; Chicago; Bogotá; Barranquilla; Ciudad de México; Madrid y Barcelona.