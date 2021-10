Imaginar un país de cuatro pisos, luego de leer el famoso ensayo del escritor puertorriqueño José Luis González, fue la inspiración que llevó al reconocido compositor Raymond Torres Santos a componer la obertura sinfónica homónima “El país de los cuatro pisos”.

Una pieza que el público podrás disfrutar el sábado, 23 de octubre, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) bajo la dirección del maestro Maximiano Valdés, en en la Sala Sinfónica PabloCasals, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, a las 7:00 p.m.

Una aventura músico-cultural que es parte de los conciertos de de la OSPR “Historias comunes” y con la que el compositor quiere revisitar las diversas facetas de la cultura puertorriqueña de “El país de los cuatro pisos”, aunque esta vez la novedad de que se añadió un quinto piso o pasaje musical a la pieza.

“Me inspiré en el ensayo que escribió José Luis González en los años 80. Me pareció curioso el título de la obra porque suena muy evocativo y se describe la cultura puertorriqueña como una estructura de cuatro pisos construidaa través de los siglos”, explica el también profesor y director del Departamento de Composición Musical de la Universidad de California, (UCLA).

Pero al ser una obertura, agrega Torres Santos, es una pieza musical intensa, de volumen amplio, alto, de tempo rápido, y que sirve de antesala para un repertorio que incluye la Suite del Pájaro de fuego de Igor Stravisnky y el Concierto para piano núm. 1 en Si bemol menor, op. 23 de Tchaikovsky.

“Aparte de ser una obra fuerte y de carácter festivo, hay unas secciones que son muy claras”, indica el compositor. Se refiere a los pasajes musicales que se entrelazan y que, al igual que en el ensayo de González, se inspiran enlos temas de la cultura taína, española, africana y norteamericana. Y ahora, la quinta sección aborda el tema de la tecnología.

“Pienso que la tecnología tiene mucha influencia en la sociedad. Si el escritor José Luis González viviera creo que le habría añadido un quinto piso a su ensayo”, agrega sonriente el compositor, quien destaca que las secciones musicales que se entrelazan son fáciles de identificar. Por ejemplo, la obertura empieza con un ambiente taíno que, aunque no se sabe exactamente cómo era su música, se va a presentar como un mundo místico y espiritual.

“Es como si uno estuviese en el Parque Ceremonial de Utuado, como una bruma, algo que se empieza a crear. Luego va un pasaje como de conquistador, una música de batalla. Mientras que lo africano se nota con una música muy rítmica. Y en la parte americana hago como una cita musical de Star Wars, de John Williams, un pequeño motivo. El final, el pasaje del quinto piso, que es el mundo tecnológico, es más disonante y emula a lo que se podría imaginar que son los sonidos extrarrestre”, explica Torres Santos, para señalar que, aunque es una obra que fue concebida hace un tiempo, la forma en que se presentará este próximo sábado, con la sección añadida es algo novedoso.

“Los artistas revisamos obras y esa revisión se convierte en algo nuevo. Por eso esta es una versión de estreno”, agrega el respetado músico, quien cree que esta obra musical es una forma de revisitar el concepto cultural de los distintos tapices que conforman la historia cultural puertorriqueña.

Cabe destacar que Torres Santos es considerado uno de los compositores puertorriqueños más versátiles del siglo XXI. Razones no faltan. Es, además, educador, pianista, arreglista, y se siente cómodo escribiendo música clásica, pero también popular. Sus obras incluyen más de 300 composiciones escritas de música orquestal, electrónica y vocal para sala de conciertos, ballet, cine, teatro, televisión y radio.

Un artista que se considera producto de lo que él llama el “renacimientocultural de Puerto Rico” que comenzó en 1948 con la Escuela Libre de Música, el Instituto de Cultura Puertorriqueña en el 1955 y la creación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el Conservatorio de Música en los años 60.

Eslabones musicales

El reconocido músico, con más de 300 composiciones escritas, empezó su carrera muy joven, escribiendo canciones populares. De hecho, comenta que ya a los 15 años era el arreglista musical de cantantes como Danny Rivera, Ednita y Nydia Caro, entre muchos otros de la época. Pero a los 18 años, al entrar al Conservatorio de Música de Puerto Rico, comenzó a interesarse por la música clásica y de cine.

Nacido en Río Piedras y criado en Santa Juanita, Bayamón, Torres Santos recuerda que su padre era un amante de la música. Pero, al parecer, desde muy temprano fue evidente que tenía un talento especial.

Por ejemplo, comenta que como a los 9 años acompañaba a su padre a una clase de guitarra “y cuando él llegaba del trabajo yo estaba haciendo todo lo que él tenía que haber estudiado y yo lo tocaba”. Fue cuando lo pusieron a estudiar piano en la Academia Cruz, en Bayamón.

“En esa época, en el periódico El Mundo publicaban la letra y los acordes de las canciones americanas más populares. Y un amiguito y yo practicábamos esos acordes, que más bien era rock. Eventualmente empecé a tocar órgano y tuve un gran maestro, Jaime Meléndez, que me introdujo al órgano, a la teoría y a la armonía”, rememora Torres Santos, quien empezó en la Escuela Libre de Música a los 11 años.

El ahora consumado compositor se graduó eventualmente del Conservatoriode Música y finalmente llegó a Universidad de California a estudiar música de cine donde hizo su maestría y doctorado, y donde lleva 35 años laborando.

De hecho, recuerda que en su primer año en la universidad participó en una competencia y ganó el premio Frank Sinatra, con una composición de jazz, lo que le permitió trabajar con el afamado cantante como arreglista. De la misma forma, al año siguiente ganó el premio Henry Mancini, por su música cinematográfica.

Logros que él considera como “eslabones musicales”, que lo fueron llevando a tener reconocimiento como compositor. “Ya me han incorporado en diccionarios de música en Europa y Estados Unidos. Mi música se va tocando en diferentes sitios y acabo de publicar un libro en inglés sobre la educación musical del Caribe y Latinoamérica -Music Education in the Caribbean and Latin America: A Comprehensive Guide”, agrega con orgullo el compositor, quien hoy también le hace arreglos sinfónicos a Andrea Bochelli y a Plácido Domingo.

Además, ha colaborado con artistas como Deborah Voigt, Ángela Gheoghiu, Ana María Martínez, Dianne Shuur y Vikki Carr. De la misma forma, ha sido director invitado de la London SessionOrchestra, Taipei Philharmonic, Cosmopolitan Symphony, Queens Symphony, BronxArts Ensemble Orchestra, Adelphi Chamber Orchestra, las Orquestas Sinfónica y Filarmónica de Puerto Rico, y la Orquesta Nacional de la República Dominicana, así como orquestas de varios estudios de la cinematografía en Hollywood.

El reconocido artista afirma que lo que más le gusta en la creación musical es la variedad, sobre todo en la música de cine y la clásica. Sin embargo, tampoco olvida la música popular. De hecho, indica que ha escrito música para canciones, comerciales al estilo de reggae, reguetón, mariachi, merengue y salsa.

En los últimos dos años de pandemia, afirma Torres Santos, ha aprovechado para escribir y terminar piezas que llevaban mucho tiempo a medias.

“He estado revisando mucha de esta música y hasta la he grabado. Ya grabé un discode mi música de cámara a principios de este año y ahora estoy produciendo unnuevo CD sobre su música coral, que debe estar saliendo para mayo o julio delaño que viene. Y a principios de este año obtuve una sabática para escribiruna obra bastante grande basada en una obra literaria que, aunque no fue escrita por un puertorriqueño, tiene que ver con Puerto Rico. Pero no puedo dar todavía muchos detalles”.

Por lo pronto, el compositor está muy entusiasmado por la oportunidad de que se interprete la nueva versión de su obertura sinfónica. “Estoy muy contento de que la Orquesta Sinfónica esté ofreciendo conciertos de música contemporánea y de músicos puertorriqueños. Es importante que haya oportunidades para compositores puertorriqueños y que puedan imaginarse que sí pueden escribir música sinfónica”.

Si quieres conocer más sobre Raymond Torres Santos, puedes visitar su páginawww.rtsmusic.com o ir a su canal de YouTube para escuchar su música en Raymond Torres-Santos:rtsmusic

En detalle

Además de la interpretación por la OSPR de la nueva versión de la obertura El país de los cuatro pisos del compositor puertorriqueño Raymond Torres Santos, la velada culminará con la participación del reconocido pianista internacional Simon Trpčeski como solista invitado.

A tono con la Orden Ejecutiva vigente, los asistentes deberán presentar evidencia de vacunación y utilizar mascarilla en todo momento. Los boletos están disponibles en la boletería del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce y a través de Ticket Center.