La vida se mueve al son de historias. Las historias del pasado, del presente y sobre el futuro alimentan todo lo que es un ser humano desde su nacimiento y la visión que tendrá sobre el mundo una vez crezca. Al final del camino, no existe un legado más grande que la historia de una vida.

Cuando Luis A. Miranda, Jr. decidió llevar su vida a un libro, sabía que su propia historia formaba parte de algo más grande, es una de las muchas caras de la experiencia de ser latino en Estados Unidos. El libro, titulado “Incansable: Mi historia de la fuerza latina que está transformando a Estados Unidos”, estará a la venta en mayo del año próximo y cuenta con un prefacio escrito por Lin-Manuel Miranda. El libro publicará en inglés simultáneamente.

“Yo siempre he dicho que voy a escribir un libro, pero era de esas cosas que uno dice como los locos. Pero después de la última elección presidencial del 20 empecé a leer el montón de disparates que se estaban escribiendo sobre la comunidad latina porque leyeron una encuesta donde éramos diez por ciento, a lo mejor entrevistaron 60 latinos y de ahí hicieron todo un análisis de quiénes éramos los latinos políticamente que yo dije, ‘contra, con todo el trabajo que yo he hecho en la política por décadas, tener a esta gente que acaban de descubrir la comunidad latina y están hablando de que nos estamos convirtiendo en republicanos, que estamos votando por Trump, que somos conservadores en esto y en lo otro, de verdad que me debo poner a escribir un libro de lo que yo he aprendido en el ámbito político”, explicó Miranda sobre las razones que lo motivaron a escribir su libro.

Portada de "Incansable". (Suministrada)

La vida de Miranda ha sido una colmada de trabajo político relacionado con la comunidad latina en Estados Unidos. Desde que llegó a la Ciudad de Nueva York en 1974 para hacer sus estudios universitarios, Miranda estuvo involucrado en la acción comunitaria y en la lucha para tener mejores escuelas. En 1980 ingresó al mundo de la política al convertirse en asesor del alcalde Ed Koch en asuntos hispanos, trabajando luego con las administraciones de David Dinkins y Rudy Giuliani.

En el prefacio escrito por su hijo, Lin-Manuel, este dice que su padre ha redactado realmente tres libros. “Está su historia de vida, tan improbable como la de su personaje favorito, la ‘Unsinkable Molly Brown’ de Debbie Reynolds, en la que viaja desde el pequeño pueblo de Vega Alta, Puerto Rico, para encontrar amor, una familia y su verdadero hogar en la Ciudad de Nueva York. El segundo libro es un recuento estremecedor sobre el creciente poder político de los latinos en Nueva York durante la segunda mitad del siglo 20 (...). De ahí surge un tercer libro, una indispensable guía política sobre el ‘votante latino’, ese codiciado y misterioso electorado creciente, un tema favorito de expertos políticos en todas partes. Luis desenmascara, interroga y separa los hechos de la ficción con la autoridad que lo conceden más de 45 años en la política”.

“Uno enseña y uno espera que otros aprendan para que la carrera que tienen y lo que están haciendo pueda ser acelerado. Aunque uno dice que nadie aprende por cabeza ajena, es bueno saber un poco de las experiencias que otros tuvieron, cómo lidiaron con ellas y cómo las resolvieron. Y eso es un poco de lo que yo quería hacer, porque el voto latino y el aumento de la comunidad latina en los Estados Unidos estaba ocurriendo vertiginosamente. La realidad latina, que era la realidad de Nueva York, de Texas, de California y de Florida, no es la realidad latina en estos momentos. Tú tienes que entender que en Georgia, por ejemplo, si los demócratas quieren ganar, aunque los que están a la cabeza del movimiento es la comunidad afroamericana, sin ese tres por ciento de los latinos, no se gana porque los márgenes son tan pequeños”, explicó Miranda.

“Ya la realidad política latina impacta la inmensa mayoría de los estados. Biden no hubiese ganado Pensilvania, si no es por la comunidad puertorriqueña y la creciente comunidad dominicana votante. Lo que uno entendía antes como la realidad latina sigue cambiando rápidamente y en la manera en que uno haya aprendido un poquito sobre eso, enseñárselo a otro es importante”, sostuvo.

“Incansable: Mi historia de la fuerza latina que está transformando a Estados Unidos” llegará a las librerías de Estados Unidos el 7 de mayo.