Lupita Jones y Angélica Aragón: dos “leonas” unidas en Puerto Rico

“La verdad es que en la obra hago un personaje de mí misma. Esa labor de escuchar a las mujeres, encaminarlas hacia una actitud de vida y propuesta más positiva y menos dolorosa es a lo que me he dedicado no solo en las conferencias sino en los papeles de actuación que me ofrecen. De hecho, me ofrecieron un papel de villana en una novela y dije ‘no’. No puedo hacer a estas mujeres, porque estamos promoviendo la violencia y el sexismo... le dimos la vuelta para hacer otro personaje con un propósito. Tenemos que ser propositivo y creativo, y no decir nada más ‘qué asco de telenovela’. Tenemos que ser consecuentes con lo que digo, con mi filosofía y lo que hacemos”, aseguró la primera actriz que en la pieza interpreta a una terapeuta.