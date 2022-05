Cincuenta sillas estaban dispuestas para los asistentes, pero llegaron cientos de personas. La galería frente a la librería Casa Norberto González en el tercer piso de Plaza las Américas estaba atestada de gente que venía a la presentación de un libro de memorias titulado sencillamente “Mi vida”. ¿La vida de un cantante popular, quizás, o tal vez de un político o algún escritor famoso?

Ninguna de las tres alternativas. Lo escribió… una monja. Se trata de las memorias de Socorro Juliá, religiosa del Sagrado Corazón, quien cumplía -el día mismo de la presentación, el 4 de mayo- noventa y un años de edad. Y el libro narra lo que dice el título.

La gente seguía llegando durante la presentación: en primera fila, Jaime Fonalledas, presidente de Plaza las Américas, con su esposa Zoraida; el Dr. José Jaime Rivera, pasado presidente de la Universidad del Sagrado Corazón, donde trabajó la madre Juliá durante 40 años; también José Enrique Fernández, principal oficial ejecutivo de la Fundación Kinesis; Adlín Rìos Rigau, primera directora del Museo de Arte de Puerto Rico, quien estuvo a cargo del diseño del libro y de organizar el evento; Zilma Cerra, actual directora ejecutiva del Coro de Niños de San Juan; Frances Torruella, presidenta del Patronato del Museo-Castillo Serrallés y Flavia Lugo de Marichal, dramaturga y actriz.

4 de Mayo del 2022 Plaza Las Américas Presentacion del libro de Socorro Julia titulado "Mi vida". En la foto Jaime Fonalledas, presidente de Plaza Las Américas, se dirigió al público durante la actividad. david.villafane@gfrmedia.com (David Villafane/Staff)

Todos los asistentes querían homenajear a una religiosa que ha pasado su vida ayudando a los demás, especialmente a los estudiantes del país. Escrito con sencillez y humor, el libro de la madre Juliá se inicia cuando nació en Miramar, en un Puerto Rico muy diferente al actual. Desde los cinco años estudió en el colegio del Sagrado Corazón, conocido entonces popularmente como “Las Madres”. Ingresó, al graduarse, en el “College” (el Colegio Universitario del Sagrado Corazón que había fundado la orden en 1936) de donde salió para entrar al noviciado de esa misma orden. Socorro Juliá cuenta en sus memorias de sus primeras experiencias como religiosa a cargo de niñas pequeñas que le buscaban la vuelta para no estudiar, para no callarse, para no obedecer, todo ello complicado más aún porque una de las clases en que debía enseñarlas a leer era después de almuerzo y la joven religiosa se dormía, lo cual causaba un gran revuelo entre las pequeñas estudiantes.

El libro explica también la transición que hicieron las religiosas del Sagrado Corazón cuando decidieron retirarse de la enseñanza y pasarle el Colegio Universitario a la junta de síndicos que gobernaba lo que se convirtió en Universidad del Sagrado Corazón. La orden había tenido colegios en nuestra Isla desde 1882 - uno en Santurce y otro en Ponce- y el cambio fue violento.

4 de Mayo del 2022 Plaza las Americas Presentacion del libro de Socorro Julia titulado "Mi vida". Cientos de personas asistieron a la actividad. david.villafane@gfrmedia.com (David Villafane/Staff)

En ese momento y desde entonces, la madre Juliá siguió siendo un enlace entre la institución original y la nueva. En la Universidad del Sagrado Corazón vio una oportunidad para ampliar el alcance de la educación rigurosa y exigente de los colegios, una educación de signo humanístico, a otros estudiantes de ambos sexos y de diferente nivel económico.

Comprendió a la vez la religiosa la necesidad de mantener y fortalecer la conexión entre la nueva institución y las Antiguas Alumnas de los colegios anteriores. Así ha sobrevivido el espíritu que animó durante tantos años la educación característica de esos colegios, basada en un modelo educativo sólido, balanceado, riguroso y abarcador, modelo que fue pionero en educar a las mujeres con el mismo rigor con que se educaba a los hombres, preparándolas para unas vidas que no se limitarían al hogar, sino que las lanzarían al ancho mundo de las profesiones, del trabajo, de las investigaciones, de la academia. Muchas mujeres que han contribuido a la sociedad puertorriqueña son egresadas de esos colegios, entre ellas Evy Lucío, fundadora del Coro de Niños de San Juan, cuyas émulas actuales -Zilma Cerra en San Juan y María Inés Suárez en Ponce- son también Antiguas Alumnas. Otras son Sila Calderón en política; Norma Candal, Sara Salazar y Flavia Lugo de Marichal en el teatro; Isolina Ferré en el trabajo social; Vicky Coughlin, recién fallecida, en la filantropía y Maria Emilia Somoza y Adlín Ríos Rigau en las artes.

El cariño y el agradecimiento a esta religiosa movían, evidentemente, a quienes acudieron a la presentación. Una y otra vez prorrumpían en ovaciones a su persona, que se volvieron atronadoras cuando se anunció la sorpresa final, tanto para ella como para los asistentes: la aparición no anunciada de la tuna de Segreles, constituida por exalumnos de la Universidad del Sagrado Corazón en 1993. Ella, que los había ayudado a lanzar su carrera artística, disfrutó enormemente el concierto, que incluyó una interpretación de la conocida canción del musical “Man of La Mancha”, “To Dream an Impossible Dream”. Así, entre panderetas y piruetas, canciones y capas que volaban al aire, culminó la presentación de un libro sorprendente que explora la vida inusual de una religiosa y lo ilustra con numerosas fotos que tienen un gran valor testimonial.