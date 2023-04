Son muchas cualidades las que los talentosos Marcelo Otaño Marrero y Noah Seda Pérez, guardan en común. Tienen 13 años y además de apasionarles el teatro musical, son disciplinados, alegres, chispeantes y se mantienen enfocados a esa tierna edad donde muchos sueños se pueden ver lejanos, pero que ya ellos comienzan a realizar.

Ambos actores compartieron con El Nuevo Día lo fascinados que quedaron con la idea de regresar al escenario del Centro de Bellas Artes (CBA) en Santurce para volver a ejecutar sus respectivos papeles en “La Guagua Aérea, el musical”, que regresará a escena el sábado 15 y domingo 16 de abril de 2023, a las 8:30 de la noche y 3:00 de la tarde, respectivamente.

Son los más jóvenes entre un elenco de primera, quienes, con su gracia y dominio escénico, es imposible que pasen inadvertidos, bajo la dirección de Aidita Encarnación.

“Fue una experiencia tan brutal que yo todavía la tengo en la mente. Saber que voy a volver a sentir eso me tiene emocionado. Ahora que viene, que es esta semana también estoy emocionado, así que no puedo dormir por las noches, pero estamos ahí”, dijo Marcelo.

Mientras, a Noah le invade la felicidad de volver a compartir con muchos artistas que les enseñaron y de quienes aprendieron. “Nos presentamos ante un público de adultos, de mayores, de menores, niños pequeños y la historia enseña mucho. A mí alegró poder aprender la historia y cómo poder seguir creciendo con las artes”, indicó con relación a la trama, que se desarrolla cuando un grupo de pintorescos pasajeros toman un vuelo desde la isla en busca de iniciar una vida mejor en la ciudad de Nueva York.

Precisamente, este musical, les dio a ambos la oportunidad de conocer acerca de la historia que inspira la película del mismo título del cineasta y documentalista Luis Molina Casanova -basada a su vez en la historia original del escritor Luis Rafael Sánchez, que aborda el tema de la emigración boricua a Estados Unidos durante la década de 1960. El musical forma parte de la celebración del 30 aniversario del estreno de la película.

“Al principio no sabía lo que era la película. Cuando me escogieron, empecé a llorar de la felicidad porque yo estaba tan orgulloso de que me habían escogido para ser parte de esta obra, que su película marcó un momento en la historia sobre los inmigrantes que están llegando a Puerto Rico y los de Puerto Rico que están yendo a Estados Unidos. Saber que nosotros somos también parte de la historia me da mucho orgullo”, contó el actor, que interpreta a “Cuco”, el cual describe como un niño bien travieso, que tiene una escena especial con el personaje de la prostituta del barrio, “Wilberia”, y que es interpretada por cantante Gisselle Ortiz.

“Yo empiezo en la obra como el nieto de ‘don Faustino’, que es chulo, le encanta abrazar, le tiene mucho cariño a su abuelo y después cambio al segundo niño de la plaza, que es lo opuesto, y es completamente travieso, que chava mucho a Mateo, el ciego”, dijo por su parte, Noah.

Amor por el teatro musical

Para ninguno de estos adolescentes actores representa la primera vez que participan en el teatro musical. Noah, por ejemplo, quien desde muy pequeño mostró interés por las artes, participó en “On Your Feet”, además de ser parte del elenco de “Cuatro un Musical”.

Considerando las tres disciplinas que envuelven el teatro musical, y viniendo de una familia con vena artística, es con el baile con lo que más cómodo se siente, pues asegura que es a través de este que se expresa y manifiesta su habilidad de moverse con “el sazón boricua”.

“Me mantengo practicando las tres, pero siempre me he destacado en el baile, lo que es la salsa, la bomba, la plena y el hip hop, porque mi papá desde pequeño bailó, estuvo en varios grupos de baile y siempre me ha enseñado. De ahí he encontrado el baile como algo que me nutre de alegría, de felicidad y puedo regar el talento y la experiencia del baile”, expresó el artista, quien también ha actuado en obras como “High School Musical” y “Guys and Dolls”.

Si bien Marcelo ha tenido ya la experiencia de actuar para televisión, como lo fue la serie “Súbete a mi Moto”, sobre la banda juvenil Menudo, en la que encarnó a Ricky Meléndez, manifiesta que el teatro musical le resulta más retante al no poder repetir escenas, como ocurre en las filmaciones, sino porque involucra más elementos que debe dominar en el mismo momento, como la actuación, el canto y el baile.

“Tengo el amor por las tres, pero con lo más cómodo que me siento es cantando, porque yo llevo haciéndolo desde los cinco años. Mi abuela me llevaba a los shows de Claridad, donde oía a los trovadores y quería ser como ellos. Después me pusieron en clases de trova y aprendí”, contó el también bailarín, que ha participado en los musicales “Into the Woods”, “Matilda”, “Little Women” y “Shrek”, donde interpretó a Pinocho.

Metas que se van definiendo

El dramaturgo de ascendencia puertorriqueña Lin-Manuel Miranda les sirve como una de sus fuentes de inspiración y aunque le encantan las artes, también hay otros sueños que tanto a Noah Seda como a Marcelo Otaño les gustaría cumplir, pues aspiran a ser grandes profesionales, combinando sus diversas pasiones.

“Hasta ahora me encantan las artes y estoy, como se dice, ‘enfiebrao’. Estoy súper emocionado por estar haciendo las artes y me veo haciendo producciones en el futuro y sabrá Dios no solamente en en teatro, sino de cine también. Pero, también quiero seguir mi educación y llegar a la universidad y aprender medicina. Nunca voy a dejar las artes, pero quiero cumplir mi sueño de ser ginecólogo obstetra y gastroenterólogo y pues las artes siempre van a ser lo mágico en mi corazón, pero también quiero darle la oportunidad a otras cosas”, expresó Noah.

De igual modo, ambos resaltan lo disciplinados que deben ser al momento de distribuir el tiempo entre los estudios, los ensayos, clases extracurriculares y los deportes que realizan, para de ese modo también gozar de balance e ir alcanzando las metas que se proponen.

“Me gustaría quedarme también en el teatro musical porque para la mayoría de los papeles, se necesita un poquito más de edad para poder interpretarlo. El cine también me encanta. No sé, estoy ‘enchulao’ con el teatro musical, con el cine, el baile, el canto. Es como que un revolú, pues quisiera ser veterinario. Siempre me han gustado los animales. Tengo dos perras en casa, así que también estoy tratando de seguir para poder alcanzar ese sueño”, manifestó Marcelo.