Con el impresionante y espectacular Cañón Blanco, en Utuado, de fondo, la empresaria y modelo puertorriqueña Maripily Rivera se comprometió este domingo con su novio José Javier Carrasquillo.

“Claro que sí. ¡Acepto mi amor.!Quiero estar a tu lado el resto de mi vida. ¡Hoy fue un día mágico!”, escribió en su cuenta de Instagram esta figura de la farándula, cuyo nombre de pila es María del Pilar Rivera. El mensaje estuvo acompañado por un vídeo en el que se a la pareja sobre unas rocas apreciando el hermoso paisaje. De momento, Maripily se queda mirando al horizonte, mientras su novio se arrodilla detrás de ella, con un anillo en sus manos. Acto seguido, la artista se vira, lo mira, sonríe y le da un beso. Más adelante aparece la famosa mostrando el anillo de compromiso, con una gran sonrisa en su rostro.

¿Quién es su novio?

La pareja de Rivera se trata de un puertorriqueño que no pertenece a los medios de comunicación. Según indicó la artista en una entrevista concedida a El Nuevo Día en septiembre del año pasado, Carrasquillo le había revivido dos ilusiones en su vida: contraer matrimonio mediante una ceremonia y volver a convertirse en madre.

“Me llegó un hombre espectacular que espero que me dure por muchos años y que sea el hombre con el que quiero casarme, porque no me he casado como mi familia quería o con una boda como lo hicieron mis hermanas y mis hermanos. Lo voy hacer en familia y con los más cercanos. En esta relación y si me caso me veo con otro hijo. No me puedo ir de este mundo sin volver a ser madre. Antes de ser artista o de cualquier otra cosa lo que más me he disfrutado es ser madre. No puedo tenerlo yo porque soy alto riesgo, pero lo haría por un vientre de alquiler. Quisiera la nena que siempre he soñado”, reveló la madre de José Antonio García, conocido como Joe Joe, de 21 años.

Durante la entrevista, Maripily no quiso abundar sobre cómo conoció a su pareja, pero sí indicó que lo más que le gustaba de Carrasquillo era que al ser puertorriqueño compartían la misma cultura y gustos, y que respetaba mucho sus trabajos y sus diferentes negocios.

“Soy una mujer independiente y no busco un hombre que me venga a mantener. Busco que me complemente, me respete, respete y entienda mi trabajo y lo que me gusta hacer. Si mis relaciones anteriores no se han dado en mi vida es porque por ejemplo tengo un contrato en México y le digo ¿me apoyas o no me apoyas?, pues nos tenemos que dejar porque esto lo que quiero. Fui madre soltera, crié a mi hijo y ahora me toca disfrutar lo que dejé de hacer por estar en el rol de madre”, detallón la ponceña de 45 años.