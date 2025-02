“Lo particular es que le escribo a la isla, la primera hora del stand-up solamente la podría hacer ahí (en Puerto Rico). Así lo hice el primer año que fui a Bellas Artes (de Caguas), después escribí uno nuevo para el Choli y ahora volví a escribir una hora completa solo para Puerto Rico, que no van a ver en ninguna parte del mundo ese mismo stand-up . De hecho, se va a publicar como un especial de mi show en Puerto Rico" , destacó Marko en entrevista exclusiva con El Nuevo Día, a solo días de la anunciada función.

“Los boricuas fueron los primeros artistas que me dieron la oportunidad y el espacio para hacer los sketches en redes sociales con artistas como Farruko, Alexis y Fido y Chayanne. También donde me he presentado en los Estados Unidos, siempre había comunidad boricua, así que decidimos ir por primera vez hace tres años y el vínculo se ha hecho mucho mayor", agregó.