Miguel Céspedes y Raymond Pozo mostrarán por qué llevan 30 años de amistad y risas

Como parte del espectáculo, van a incluir personajes que han hecho famosos en la televisión y en algunas de las películas que han grabado. “Hay personajes que se adaptan perfectamente para los espectáculos en vivo, pero otros no. Por ejemplo, el público podrá disfrutar de Tubérculo, de Tirson, de Pinguilo, de Omega, entre otros personajes que la gente los ha hecho suyo y que no nos perdonarían que no estén en un espectáculo nuestro”, explicó Céspedes quien nació hace 53 años en el pueblo Las Matas de Farfán, en la República Dominicana. “Todo eso con un montaje precioso, porque esto es un espectáculo cómico musical, hecho con mucho respeto, para que el público lo pueda disfrutar, donde no solo es tipo ‘stand up’, sino que hay mucho más”.