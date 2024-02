Miss Global 2023, la boricua Ashley Meléndez, se prepara para un año de empoderamiento y cambio

“Estamos trabajando en lo que va a ser un documental, dirigido a lo que es la historia del certamen. Actualmente, como ganadora, se me abre la puerta a contar mi historia y puedan conocer un poco más de mí. Esto me da la oportunidad de ser la voz y ser un ejemplo de resiliencia”, aseguró la beldad quien vivirá durante su reinado en Asia, aunque todavía desconoce la localidad exacta.

A favor de evolucionar como sociedad

“Soy fiel creyente que el destino me va a dirigir, no me cierro a las oportunidades. Estoy fluyendo con lo que venga en el proceso, y si está volver a competir en un futur

A tan solo horas de entregar su corona como Miss Global Puerto Rico, Ashley envió un mensaje a todas las mujeres que deseen adentrarse en el mundo de los certámenes. “Muchas veces habrá personas que van a querer ponerte límites, o no van a creer en tu potencial. Busca siempre ser genuina, demuestra esa esencia que te hace única y eso te llevará a cumplir tus metas. Me ha sucedido a mí, por eso me gustaría ser un ejemplo de resiliencia, porque jamás me di por vencida. Seguí hacia adelante y logré mi cometido. Tú tienes el poder de crear tu propio destino”.