La puertorriqueña Ashley Meléndez, se llevó la corona del certamen internacional de Miss Global 2023, celebrado este jueves en Vietnam.

Es la primera vez que Puerto Rico envía a una de sus delegadas a este certamen internacional, cuya décima edición se llevó a cabo en el Corona Resort & Casino, en la ciudad de Phu Quoc. Meléndez llegó al cuadro de las 5 finalistas junto a las concursantes de Vietnam, Filipinas, Tailandia y Samoa, quien quedó primera finalista.

En la transmisión, de más de cuatro horas de duración, Meléndez ofreció su respuesta final basada en una frase escrita por la activista pakistaní Malala Yousafzai, quien se ha convertido en un símbolo internacional de la lucha en pro de la educación de las niñas: “When the whole world is silent, even one voice becomes powerful” (Cuando el mundo entero está en silencio, incluso una voz se vuelve poderosa).

Con mucha seguridad y fluidez, la beldad puertorriqueña respondió: “Yo creo que tenemos el poder de usar nuestra voz, tenemos la oportunidad de cambiar vidas. Tenemos el poder de la unidad a través de nuestra voz. Necesitamos entender que hoy todos los asuntos se deben empezar a manejar siendo más empáticos y poder mostrarle al mundo que en la unidad, nosotros somos uno”.

“El Miss Global va buscando empoderar a la mujer. Así que básicamente eso es lo que estamos trabajando ahora, para mostrar las mejores destrezas que tenemos nosotras las mujeres puertorriqueñas”, expresó Meléndez, de 26 años, el pasado mes de septiembre en entrevista con El Nuevo Día, durante la presentación de las nuevas candidatas al Miss Earth Puerto Rico, certamen en el que fue elegida para llevar la corona Miss Global Puerto Rico, siendo este el único certamen que elige dos reinas.

En la competencia de traje típico, el atuendo de Meléndez representó a la “mariposa arlequín”, que pertenece a la familia de las mariposas de manchas de ajedrez. Esta mariposa es endémica de Puerto Rico, de tamaño mediano y se distribuye entre remanentes de bosque nativo en el noroeste y centro de la isla.

Contrario al Miss Earth, en el que las candidatas pueden ser de 18 a 26 años, Miss Global permite la participación de mujeres de 18 a 35 años, además de que pueden ser casadas, divorciadas y con hijos.

En el pasado septiembre, Meléndez -quien se enfrentó a unas 70 participantes en el Miss Global- mencionó el proyecto con el que lleva trabajando, llamado “Conectando.PR”.

“Lo que buscamos es, precisamente, yo creo que la palabra lo dice, conectar contigo misma. Ser quién eres sin importar esas diferencias que nos caracterizan dentro de una mujer y la otra, simplemente ser tú, ser genuina y tener ese poder de saber que al final todos tenemos algo hermoso que brindarle al mundo”, explicó la beldad.