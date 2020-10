El actor Modesto Lacén lleva meses sonriendo. Una sonrisa que, según dice, viene del corazón y que florece constantemente al pensar o ver crecer a su hijo Nicanor, ya de seis meses. La alegría también celebra otro tipo de nacimiento, Centro Sereno, el primer proyecto de su fundación, Artocarpus 76, que ofrecerá talleres virtuales desde el próximo lunes, 12 de octubre en tres áreas: artes, bienestar y eventos culturales.

“Es un proyecto que lleva dos años gestándose y que llega en un momento idóneo. Nosotros, todos, en Puerto Rico y en el mundo, indistintamente de la clase social, estamos en la misma situación: luchando contra una pandemia y con todo lo que viene a raíz de ella. Por eso hace mucha falta espacios donde podamos despejarnos un poco a través del arte, el bienestar y la cultura para poder balancear lo que vivimos día a día”, explica el recordado intérprete de Pedro Knight en la novela “Celia", basada en la vida de la famosa cantante cubana Celia Cruz.

Con ese propósito, el actor se propuso desarrollar el Centro Sereno “una comunidad de paz y de creatividad, que sea capaz de proyectarse como gestora de valores en todos los ámbitos de la vida”.

“Queremos resaltar los valores de equidad, diversidad y sensibilidad. Este emprendimiento nace de un profundo amor a nuestra isla y del deseo de aportar a la creación de espacios sanos, fuertes y saludables”, expresa Lacén, quien acepta que la situación social debido al coronavirus es muy dura.

“En mi caso, fui padre primerizo en medio de la pandemia, muchos familiares todavía no han podido ver al bebé y no salimos mucho por razones obvias. Y ante eso tenemos que buscar herramientas y manera de lidiar con la situación”, comparte el actor, mientras destaca que la oferta de clases variadas cuenta con el liderato de varios artistas, talleristas y expertos en la materia.

“Los profesores son todos profesionales a los que respeto mucho por la consistencia y excelencia de su trabajo. No solo he trabajado con ellos, he visto su crecimiento, su constante exploración, he visto su compromiso con su oficio y además son buenas personas, un complemento de las características de la facultad de Centro Sereno”, describe Lacén.

Con los talleres de actuación, indica el actor, pueden ayudar a una persona que quiera continuar una carrera en actuación, pero también a cualquier persona que no persiga esa carrera. “Por ejemplo, en conectar más con tu cuerpo para saber expresarte mejor, para tener más control de tus emociones, saber manejar la respiración. Son herramientas que te da el arte para aplicarla al mundo profesional y también para los que quieran explorar otras cosas, como ejercitar otros músculos en su mente, su cuerpo y espíritu”.

De la misma forma, en el campo de bienestar, hay unas opciones de educación para que las personas puedan crear su huerto o, por ejemplo, aprendan el arte de la alfarería. “Yo creo que una cosa lleva a la otra. Si en tu mundo personal no estás balanceado, tu arte, tu trabajo se va a afectar. Por eso estas áreas en las que divido el centro van en ambas direcciones”, propone el artista, tras afirmar que la reciente paternidad le ha traído una gran admiración por el ejemplo que le dieron sus padres “gente decente, recta, trabajadora, humilde y muy orgullosa de su negritud”.

“Me ha hecho mejor hombre, más humano”, agrega, pero dice que es otro nivel de humanidad que ha descubierto a través de ser el “cocreador con Dios y con Ana Teresa (su esposa) del milagro de la vida”.

Lacén se siente feliz de esta conjunción y de poder ofrecer estas clases, por ahora de forma virtual, hasta que puedan ser presenciales en un estudio en Río Grande. “Mi intención es que pueda continuar mi carrera como actor a la par con el desarrollo de Centro Sereno. Ahora mismo no hay ningún proyecto en concreto, con respecto a cine sí se me han acercado para trabajar, pero hasta que la pandemia esté más controlada, no se va a poder filmar. Pero sigo, a través de la tecnología, colaborando con compañías de teatro en Estados Unidos, haciendo lecturas y dando talleres”, cuenta el actor de sus próximos proyectos.

Además, recientemente tuvo la oportunidad de ser anfitrión del programa de Miss Puerto Rico Universe, que se trasmitió por Wapa TV. Y también tiene cinco películas por estrenarse. Entre ellas, menciona “Tú me manques", con el actor argentino Oscar Martínez, que dice ha estado exhibiéndose en varios festivales de cine, además de las películas puertorriqueñas “La última gira”, “23 horas", “Mixtape" y “Rémora", así como la presentación en el canal de YouTube del cortometraje "3,000″ sobre Roberto Clemente.

“Son cinco proyectos que estaban alineados para estrenar y que se han detenido. Hay que ver ahora cómo el negocio del cine se reinventa”.

Para información adicional sobre las clases puedes visitar la página www.artocarpus76.com o llamar al (787) 709-1075. También puedes seguirlo en Instagram en @Artocarpus 76 y Facebook

Listado de cursos y maestros

Escritura de guion cinematográfico - Kisha Tikina Burgos

Baile - Commercial Style - Kiki Rivera

Literatura de no ficción - Ana Teresa Toro

Poesía histriónica del artista- Daniel Irrizary

Teatro para niños - Y no había luz

Actuación básica adolescentes - Francés Sánchez

Actuación básica y taller intensivo cine adultos - Modesto Lacén

Pintura para adolescentes y Wine and Paint- Miguel Vélez

Crea tu propio huerto - Pedro Muñiz López

Alfarería - Yamil Collazo

Fotografía básica - Luis R. Vidal

Dirección para cine - Arí Maniel Cruz

Family Yoga - Juliette Marie

Yoga para adultos - Oscar Guerrero

Coaching para audiciones para BFA/MFA en actuación - Luis Sebastián Borges