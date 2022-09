CHICAGO.- Un testimonio vivo sobre cómo salir airoso cuando todos los elementos parecen ponerse en contra, para finalmente encontrar nuevas oportunidades y redescubrir la verdad de esa frase afirmativa que dice que en la unión está la fuerza, es lo que la representación del Museo de Arte de Ponce compartió en la Ciudad de los Vientos este miércoles en el evento “Engage 2022″, una serie de conferencias y talleres que presenta el National Museum of Puerto Rican Arts & Culture.

“Superando la adversidad mediante la conexión con las comunidades” es el título de la presentación realizada por Cheryl Hartup, Iraida Rodríguez- Negrón y Bianca Ortiz Declet, directora ejecutiva, historiadora de arte y curadora, respectivamente del Museo de Arte de Ponce.

Ante una audiencia compuesta por un centenar de gestores culturales, artistas y representantes de entidades que trabajan el empoderamiento comunitario a través de las artes, provenientes de la diáspora puertorriqueña en una decena de estados.

Para Hartup, la participación en este evento representa “una bendición y un punto culminante de mi labor hasta el presente como directora ejecutiva del Museo de Arte de Ponce”.

Luego de reconocer la entrega y el compromiso del equipo profesional del museo, Hartup pasó a realizar un repaso apoyado por visuales de los retos enfrentados por el Museo de Arte de Ponce desde el 2017, tras el paso del huracán María hasta el presente cuando aún las salas de esta institución permanecen cerradas al público tras los destrozos provocados en la estructura principal del edificio a causa de los terremotos que impactaron el sur de Puerto Rico en enero de 2020.

Hartup fue entrelazando los ejemplos de cómo el Museo de Arte de Ponce se abrió a servir, aun ante este escenario adverso.

“Si bien con el paso del huracán María, el museo solo sufrió la pérdida de los árboles que formaban parte de su diseño paisajista, estuvimos 34 días sin servicio de energía eléctrica. Pero había un reto, había que mantener activo el sistema de ambientación climatológica para que las obras de arte no se perjudicaran. Eso significó un operativo intenso para obtener combustible para el sistema de generadores. Como tuvimos energía de esa manera, a siete días del paso del huracán abrimos nuestras puertas a la comunidad de Ponce para que disfrutaran de la colección del Museo de manera gratuita, pero también nos convertimos en un centro de acopio de ayuda, donde además servimos comida y agua y permitimos que el público cargara sus equipos de comunicación móvil”.

Sin embargo, en enero de 2020 una serie de sismos impactó la zona sur de Puerto Rico, causando daños graves en una decena de municipios. Ponce estaba entre ellos.

“Estuvimos a 20 millas del epicentro del terremoto. Si bien solo dos esculturas se afectaron, éstas fueron restauradas en el mismo museo por parte de nuestro equipo especializado de profesionales del Centro de Conservación Anton J Konrad. Sin embargo, el edificio principal, una verdadera obra de arte del arquitecto estadounidense Edward Durell Stone, quedó seriamente afectado. Como consecuencia la invaluable colección de arte barroco, prerrafaelita, Siglo de Oro, así como latinoamericano y puertorriqueño corría peligro. Desde entonces las galerías han estado cerradas al público”.

Fue Bianca Ortiz Declet, quien previo a laborar en el Museo de Arte de Ponce fungió como curadora del National Museum of Puerto Rican Arts and Culture, pasó a explicar el proceso que emprendió el museo para registrar y guardar la colección de manera segura.

“Unas 800 piezas fueron movidas de su espacio de exhibición, fueron medidas y fotografiadas para mantener un récord de su ublicación en las galerías”, explicó.

De la misma manera que ocurrió tras el paso del huracán María, pero esta vez aun en medio de los daños sufridos por la institución, como explicó Hartup, el Museo salió a hacerse uno con la comunidad. “Tras el terremoto nos convertimos en un centro de acopio de ayuda para los damnificados. A la vez nació el proyecto ‘El museo sale a la calle’, con el que se llevaron actividades culturales a siete municipios del sur impactados por el terremoto. Sin embargo, dos meses después de los terremotos, llegaba la pandemia del COVID-19 y entonces al cierre del museo se sumó la suspensión de esta iniciativa”.

Entonces, la colección del Museo comenzó un proceso en el que ha rebasado los límites físicos de la edificación de desde más de medio siglo ha sido su hogar.

Mientras Google Arts grabó la colección para que viva en el mundo cibernético y virtual, la colección emprendió además una interesante travesía.

Mientras la estructura del Museo comienza un proceso de reparaciones y modificaciones la colección comenzó a visitar otros museos a nivel local, en Puerto Rico, e internacional.

“Al presente, 133 piezas de la colección se encuentran en otros museos, comenzando con el Museo de Arte de Puerto Rico, el Museo de los Santos Reyes de Juana Díaz, el Museo de Arte y Diseño de Miramar (MADMi), el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, desde el próximo 8 de cotubre con ‘Flaming June’ la obra insignia del Museo acompañada de cuatro piezas adicionales, y ahora el National Museum of Puerto Rican Arts & Culture”, detalló Iraida Rodríguez-Negrón, quien tuvo a su cargo la curaduría de la exposición “Nostalgia For My Island” que abre al público el 20 de septiembre, pero que en la misma tarde del miércoles fue presentada en primicia a los participantes de Engage “2022″. Se trata de 21 obras de la colección de arte puertorriqueño del Museo de Arte de Ponce que permanecerán en exhibición en este museo de Chicago hasta el 9 de junio del 2023.

Según abundó Rodríguez-Negrón, la misión es hacer accesible la colección del Museo, propiciando que nuevos públicos disfruten de ella.

En ese sentido otras piezas del Museo de Arte de Ponce visitarán próximamente la importante National Portrait Gallery de Washington D.C., el Delaware Museum of Art, y en verano de 2023, el Museum of Fine Arts de Boston.

“Me encanta ver la colección en otros espacios. La aprecias de manera distinta por el diálogo con otras colecciones”, expresó Hartup.

Retomando el tema central de la presentación sobre cómo sobrellevar los retos mediante la colaboración, el panel del Museo de Arte de Ponce explicó a los presentes cómo ante la pandemia la solución no fue cruzarse de brazos, sino buscar nuevas vías de conexión, esta vez desde la virtualidad.

“Así nació ConectArte, un ciclo de clases de arte a cargo de destacados artistas plásticos de Puerto Rico, transmitidas en vivo

A dos años del inicio de la pandemia y con la vuelta a una nueva normalidad, en la que la misma forma parte de la realidad cotidiana, el Museo retomó y reinventó iniciativas para estar cerca de la comunidad y advenir fondos de cara a su reapertura.

“Buscamos crear nuevas conexiones en Estados Unidos para ampliar el espectro de personas que quieran colaborar con el Museo; se han producido eventos de recaudación puntuales, como alternativa a la gala anual. Y mientras se trabaja para reabrir las salas, el Museo se ha abierto a la comunidad de Ponce y pueblos limítrofes con clases de arte gratuitas para la niñez y llevando esos talleres a las escuelas, retomando la iniciativa de ‘El museo sale a la calle’ y seguimos apoyando artistas nuevos mediante charlas en video”.

Otra solución a corto plazo ha sido convertir la recepción del Museo, que no resultó afectada, en un área de exhibición para exponer piezas de la coleccion desde nuevas perspectivas.

Nuevas metas

Los retos han propiciado nuevas metas, que el panel del Museo de Arte de Ponce resumió en establecer colaboración con otras instituciones culturales del Caribe, organizar un festival anual de arte puertorriqueño; y expandir el programa curatorial mediante la colaboración con otras instituciones, entre otras iniciativas.

“Algo que surgió de toda esta situación fue descubrir, cómo podían colaborar entre sí los museos de Puerto Rico. Se estableció un precedente que esperamos que continue. Sabemos que esta situación nos ha ayudado a mirar hacia el futuro del museo, como un nuevo comienzo”, expresó Rodríguez-Negrón, o como Ortiz Declet resumió: “Ha sido un proceso de identificar oportunidades. También de fortalecer la eficiencia del Museo para responder a situaciones que pueden. poner en riesgo la colección como fueron huracanes y terremotos”.

La directiva ejecutiva del Museo adelantó que entre otras metas se encuentran añadir staff al museo, a futuro ampliar la colección, con un énfasis en el papel de la mujer en las artes plásticas así como el arte que refleje la afrodescendencia puertorriqueña.