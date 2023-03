Para promover la difusión y el conocimiento sobre la historia, la antropología y el arte puertorriqueño, el Museo de Historia, Antropología y Arte (MHAA) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, acaba de publicar en su plataforma de YouTube, dos vídeos titulados Reflejos de la historia de Puerto Rico en el arte.

La primera parte del vídeo abarca desde las culturas autóctonas hasta la invasión norteamericana en 1898, con 155 imágenes. La segunda parte cubre desde el régimen militar norteamericano hasta la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con 110 imágenes. Ambos vídeos están basados en el libro de la exposición del mismo nombre que organizó el MHAA en el 2015, con un ensayo de la doctora Lizette Cabrera Salcedo, profesora del Departamento de Historia.

“Las imágenes presentadas en los vídeos incluyen grabados en diversos medios, pinturas, murales, dibujos, caricaturas, carteles, fotografías de la época histórica, mapas, numismática, filatelia, logos, documentos, impresos pertenecientes a instituciones gubernamentales, así como a coleccionistas privados y artistas, que nos cedieron el derecho de reproducción para los videos. Al final de cada video, se incluyen los créditos y agradecimientos, así como las imágenes utilizadas en orden de presentación”, explicó en un comunicado Flavia Marichal Lugo, directora del MHAA.

PUBLICIDAD

Según Marichal Lugo, productora del proyecto, una de las necesidades urgentes que planifican atender es el uso del vídeo como herramienta tecnológica. “Hoy día pasamos más tiempo utilizando los servicios de internet para mantener contacto social, trabajar, divertirnos o estudiar. Por medio de estos vídeos documentales subtitulados, en los que relatamos la historia de Puerto Rico con obras de arte, cumplimos con la misión del museo, se promueven temas humanísticos y sirven como complemento de clases virtuales”, añadió.

Este proyecto fue producido gracias al apoyo tras una aportación económica de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH) y el National Endowment for the Humanities con fondos procedentes del donativo especial Sustaining the Humanities Through the American Rescue Plan (SHARP), a través de una subvención de 20 mil dólares, se indica en el comunicado.

Como parte del proyecto, también se subtitularon los seis vídeos publicados por el MHAA en el 2021, auspiciados también por la FPH-CARES ACT, para ser utilizados por los maestros como parte de su currículo digital en el salón de clases, y para que la comunidad global, sobre todo la comunidad sorda, pueda accederlos gratuitamente para su disfrute y conocimiento. El vídeo es utilizado como un importante medio audiovisual de enseñanza para todos los niveles escolares. Particularmente, sobre el tema del arte, la historia y la antropología de Puerto Rico no existen muchos videos con subtítulos, por lo tanto, estos vídeos se consideran un tipo de ayuda auxiliar para la comunidad sorda.

Entre los vídeos subtitulados hay tres sobre las culturas indígenas de Puerto Rico: La cultura Saladoide (430 a.C. – 800 d. C.), La cultura Hueca (250 a.C – 1430 d.C.) y La cultura Taína (1200 – 1500 d. C.), que incluyen imágenes de los objetos en la colección. Dos de los videos están dedicados al arte: El velorio, de Francisco Oller, una de las obras ícono del museo, que además de una obra de arte impactante, es una fuente documental de estudio multidisciplinario”; y El Cartel: voz para la resistencia, inspirado en la exposición y libro presentado en el MHAA hasta diciembre de 2022; y uno con el tema histórico: El Grito de Lares, evento trascendental en nuestra historia.

PUBLICIDAD

En la comunicación, Marichal Lugo aprovechó la ocasión para agradecer a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y a National Endowment for the Humanities por permitir la realización del proyecto.

Todas las piezas audiovisuales están disponibles en la página de YouTube del Museo de Historia, Antropología y Arte (UPR): https://www.youtube.com/c/MuseodeHistoriaAntropolog%C3%ADayArteUPR/videos