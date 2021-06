Emocionada y sin palabras, así reaccionó esta mañana la veterana dramaturga, directora y productora puertorriqueña, Myrna Casas, durante el homenaje que le rindió el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

“Myrna querida: absurdos en pantalla”, se realizó de forma presencial con público limitado en el mismo teatro de la institución en la que Casas fungió como profesora y directora del Departamento de Drama. Diversos discípulos de la artista –entre ellos Gil René, Carola García, Idalia Pérez Garay y José Félix Gómez, entre otros- participaron de este reconocimiento dirigido por la directora y teatrera Rosa Luisa Márquez, quien llevó a cabo una pieza audiovisual/presencial para Casas, inspirada en su pieza “Absurdos en soledad”, que publicó en 1963.

Previo al estreno de este trabajo visual, la actriz Lizbeth Román y el músico Rafael Martínez, así como el grupo de danza Andanza llevaron a cabo una presentación en vivo que conmovió a la veterana artista.

“A todos mis amigos, discípulos ... todos esos amigos que están aquí, gracias”, expresó Casas al finalizar el homenaje. Más tarde, en un aparte con los medios, la dramaturga dijo que no tenía palabras para expresar lo que representaba en su vida esta celebración.

“Yo brego, como se le dice ahora, con la palabra y ahora mismo no tengo. Ha sido tan hermoso este invento. A Rafael Chaves (director del Teatro de la Universidad de Puerto Rico) que fue el que ideó todo, a Rosa Luisa, que fue mi discípula y amiga querida, tanta gente, discípulos tan queridos, todos... yo no sabía nada nada y realmente mi mundo es la palabra y este homenaje me dejó muda”, compartió.

Rosa Luisa Márquez, por su lado, sostuvo que este homenaje fue posible gracias a la colaboración extraordinaria de diversos artistas –estudiantes queridos de Casas- que dijeron que sí sin dudarlo cuando ella los convocó para este reconocimiento.

“Nosotros comenzamos con un plan que se fue transformando, como todo en nuestra vida se ha transformando con la pandemia y poco a poco fuimos ocupando este Teatro que es una maravilla. Fue extraordinario además la convocatoria, 80 personas dijeron que sí y en diversos días llegaron los grupos y hacían sus propuestas. Y así, poco a poco, fuimos montando el muñequito. Estoy bien contenta y bien feliz porque Myrna se lo merece”, expresó.

El estreno virtual del especial “Myrna querida: Absurdos en pantalla” será este jueves, a las 8:00 p.m., a través de la página de Facebook de Teatro UPR. Este contó con la dirección artística de Rosa Luisa Márquez, la asesoría y escenografía de Antonio Martorell, así como la filmación de Miguel Villafañe y la producción del Teatro UPR.

Grupos como Y no había luz, Agua, Sol y Sereno, A Circ, Andanza y el Coro de la Universidad formaron parte del especial que también incluye entrevistas a Fernando Aguilú, Idalia y Flora Pérez Garay, Pablo Cabrera y Tere Martínez. También cuenta con interpretaciones especiales realizadas por Isel Rodríguez, Lizbeth Román, Jessica Gaspar, Ariel Cuevas, Marisol Ojeda, Sylvia Bofill, Rosabel Otón, Damari Vilar, Carmelo Santana, Thaimy Reyes y Rafael Martínez.

Myrna Casas Busó fue profesora y directora del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde trabajó por más de 30 años. La artista realizó sus estudios en la UPRRP, Vassar College, Boston University y New York Universtiy. Fundó en el 1963 Producciones Cisne junto a su colega Gilda Navarra y a la actriz y productora Josie Pérez. Dirigió más de cincuenta obras con la compañía. Es autora de decenas de dramas en los que se manifiesta una preferencia por el teatro experimental. Fue asambleísta municipal de San Juan y Gerente General del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Actualmente, está involucrada en un proyecto virtual de dramaturgia colectiva basado en las últimas palabras de George Floyd: “No puedo respirar”. Es mentora de muchos. Continúa escribiendo teatro acompañada de entrañables amistades y de sus gatos.