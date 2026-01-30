Novela “The Time Traveler’s Wife” tendrá la esperada secuela

NUEVA YORK - Más de 20 años después del lanzamiento del éxito multimillonario “The Time Traveler’s Wife”, la autora Audrey Niffenegger ha completado su esperada secuela.

Hanover Square Press anunció el viernes que “Life Out of Order” saldrá a la venta el 27 de octubre. Esta vez la protagonista es la violinista Alba DeTamble, hija del viajero en el tiempo Henry DeTamble. Ella comparte su trastorno de crono-desplazamiento, que la impulsa involuntariamente fuera del presente.

“La historia de Alba ha tardado mucho en llegar; cuando empecé, en 2012, su mundo distópico parecía muy alejado del mío”, dijo Niffenegger en un comunicado. “A medida que escribía a través de la pandemia y a través de la agitación social, nuestros mundos se fusionaron. ‘La vida fuera de orden’ ha sido un libro absorbente para mí; echaré de menos vivir en él, pero estoy feliz de ofrecerlo a los lectores, por fin.”

“The Time Traveler’s Wife”, publicada en 2003, fue la primera novela de Niffenegger. Vendió millones de ejemplares y fue adaptada en una película protagonizada por Rachel McAdams y Eric Bana y en una serie de HBO protagonizada por Rose Leslie y Theo James.