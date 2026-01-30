Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Novela “The Time Traveler’s Wife” tendrá la esperada secuela

Llegará en octubre de 2026

30 de enero de 2026 - 11:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen publicada por la Alliance for Young Artists &amp; Writers muestra a la autora y galardonada con el Alumni Achievement Award Audrey Niffenegger en la ceremonia nacional de los Scholastic Art &amp; Writing Awards 2025 en Nueva York el 11 de junio de 2025. (Jason DeCrow/Alliance for Young Artists &amp; Writers vía AP) (Jason DeCrow)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK - Más de 20 años después del lanzamiento del éxito multimillonario “The Time Traveler’s Wife”, la autora Audrey Niffenegger ha completado su esperada secuela.

RELACIONADAS

Hanover Square Press anunció el viernes que “Life Out of Order” saldrá a la venta el 27 de octubre. Esta vez la protagonista es la violinista Alba DeTamble, hija del viajero en el tiempo Henry DeTamble. Ella comparte su trastorno de crono-desplazamiento, que la impulsa involuntariamente fuera del presente.

“La historia de Alba ha tardado mucho en llegar; cuando empecé, en 2012, su mundo distópico parecía muy alejado del mío”, dijo Niffenegger en un comunicado. “A medida que escribía a través de la pandemia y a través de la agitación social, nuestros mundos se fusionaron. ‘La vida fuera de orden’ ha sido un libro absorbente para mí; echaré de menos vivir en él, pero estoy feliz de ofrecerlo a los lectores, por fin.”

“The Time Traveler’s Wife”, publicada en 2003, fue la primera novela de Niffenegger. Vendió millones de ejemplares y fue adaptada en una película protagonizada por Rachel McAdams y Eric Bana y en una serie de HBO protagonizada por Rose Leslie y Theo James.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Literatura
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 30 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: