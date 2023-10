Washington DC recordó el lunes en la noche a Pablo Casals, de cuya muerte se cumple este año medio siglo, con un evento en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts que rememoró no solo su legado musical sino también una vida dedicada a defender la libertad y la democracia.

Fue precisamente John F. Kennedy quien en noviembre de 1961 invitó a Casals a tocar en la Casa Blanca. Durante la velada, el centro que lleva el nombre del mandatario asesinado en 1963 ha vuelto a unir a ambas figuras en un evento en el que no ha faltado la música del violonchelo, interpretada por el español Alejandro Gómez Pareja, y con la coreana Gayoung Lee al piano.

La sala “Arte e ideas” que acoge la exposición permanente sobre el legado cultural de la Presidencia de Kennedy, y en la que el músico catalán ya tiene un pequeño espacio, acogió este acto cargado de emotividad y de imágenes sobre la vida y obra de Casals, aportadas por la Fundación que lleva el nombre del músico y por la Agencia EFE.

Casals sonriendo, fumando su pipa o hablando con los Kennedy en los salones de la Casa Blanca, interpretando en Naciones Unidas, dando conciertos en grandes salas o practicando en su casa junto a Marta, su esposa, que vive en la capital estadounidense pero no pudo asistir a este evento, eran algunas de las imágenes digitalizadas que rodeaban toda la sala.

Como un defensor de los derechos humanos y de la libertad fue recordado el músico esta noche por la vicepresidenta responsable del programa internacional del Kennedy Center, Alicia Adams, y por el embajador de España en Washington, Santiago Cabanas.

Adams recordó cómo Casals, que ya había expresado su admiración por Kennedy, subrayó durante el encuentro en la Casa Blanca su “fe y confianza” en el entonces presidente como “líder del mundo libre”.

Por su parte, Cabanas celebró que Casals y Kennedy volvieran a unirse en este evento que, subrayó, se celebra en el mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos y en el semestre de la Presidencia de turno de la Unión Europea por parte de España.

”Le habría encantado saber que España forma parte de este proyecto de paz y prosperidad que es la Unión Europea”, añadió.

”Hombre de Estado de la música, ha encarnado la libertad del arte, mientras el violonchelo bajo sus dedos ha tocado el corazón del mundo”, rezaba una de las imágenes de esta noche, la del diploma que acompañaba la Medalla de la Libertad, la mayor condecoración de Estados Unidos.

Fue Kennedy quien propuso esta condecoración para Casals, aunque el músico la recibió en diciembre de 1963, pocos días después del asesinato del mandatario, y ya de manos del nuevo inquilino de la Casa Blanca, Lyndon B. Johnson.

Casals moriría una década después, en octubre de 1973, en Puerto Rico.