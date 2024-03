Parte del elenco de “Evita” brinda clase magistral en la Inter

Distintos puntos de vista

“Me hubiese encantado que de joven recalcaran esos temas, más que en (el sueño) de ser actor o de ser famoso…” , sostuvo el actor. Rodríguez motivó, al mismo tiempo, a esta nueva cepa de actores a estudiar para las audiciones y a no tomar personal cuando le cierren puertas. Igualmente lamentó que en escuelas públicas no se enseñe teatro musical y se sigan sacrificando las artes.

En esa misma línea Cherry Torres vio esta oportunidad con los estudiantes como una aportación a la comunidad en general, sobre todo a la juventud. “Realmente, eso fue algo que yo no necesariamente tuve… Me hubiera impactado en mi desarrollo como artista. ¡Y yo poder comunicarlo significa mucho para mí!” , manifestó la protagonista de “Evita”. Aprovechó para motivar a los actores y actrices en desarrollo a asistir constantemente a audiciones.

Prepararse para una audición

El director y coreógrafo Marcos Santana mencionó, en tanto, que “un actor se entrena para audicionar, no para estar en escena. Un talento recibe un 98 o 99 por ciento de respuestas negativas. El trabajo es prepararte para ir a una audición. Tiene que ver el talento, pero a veces no es lo primordial. Siempre trato de tener una visión de lo que quiero de los actores y el ‘look’, pero a veces hay sorpresas, porque uno posee algo que yo no esperaba”, destacó Santana. El talentoso coreógrafo agregó que es crucial buscar información del currículo y del estilo de trabajo tanto del director de la propuesta como del director musical.