¿Por qué terminan “5 boricuas en Marte”?

“5 boricuas en Marte” es el resultado de años de trabajo en los que Vega buscaba crear una obra que lograra marcar a los espectadores. “La idea inicial, que se llamaba ‘The First boricua en la Luna’ y se presentó en el Ateneo Puertorriqueño, tenía un mensaje mucho más político y directo”, explicó Vega, quien ha escrito obras como “Canvas” y “Aire”. “Sin embargo, hace como tres años se me ocurrió expandir la historia y hacerla con más personajes y con una historia que fuera bien graciosa. Pasaron cinco años para hacer esto, y tiene mucho que ver con cómo veo la isla y cómo la ven los estadounidenses”.

Un espacio de reflexión y humor

“Imagínate una conversación en un restaurante o en un chinchorro, donde nos encontramos con distintos tipos de personalidades, hablando de temas como política y del amor, teniendo también diferentes ideales” , expresó Alejandro Gil , comediante y locutor del programa El Mega Reguero”, de La Mega 106.9 FM. “La diferencia es que estos cinco puertorriqueños están en la NASA, los van a enviar para Marte y están en una situación en la que no saben por qué los llamaron a ellos en particular. Poco a poco, empiezan a descubrir el porqué, junto con el público ”.

“La gente tiene esta manía o pensamiento que nuestro público, se ha vuelto bruto o que se puede hacer solamente una de las dos cosas, obras serias o comedias que sean solo un vacilón” , añadió Jorge Castro , veterano actor y comediante que se destaca en programas de televisión como “Raymond y sus amigos”, de Telemundo. “ Pero pienso que el público no se debe subestimar y esta es una obra que va por ahí , y nosotros como actores nos damos cuenta al final de la obra que, a pesar de todo el vacilón y las risas, al final se dan cuenta del mensaje y nos lo dejan saber con su reacción”.

Gran química entre el reparto

Una de las claves del éxito de esta obra, ha sido la gran química que hay entre los actores y la producción, algo que se ha venido forjando desde hace muchos años y que ayudó a que el ambiente entre todos sea uno muy bueno y positivo. “Esta es una obra donde, desde el día uno, nos hemos sentido cómodos. Aquí no hay egos aquí, aquí todo el mundo está para pasarla bien y llevar el mensaje de la obra” , mencionó Vega. “Cada vez que montamos un proyecto, tratamos de los actores tengan buena química. Porque la idea es que, durante los ensayos que pueden durar un mes y medio, y que es la peor parte, la pasemos bien”.

En parte, esto se debe a que los sacrificios que muchas veces tienen que hacer los actores no se ven reflejados en la parte monetaria, sino más bien, en la satisfacción de dar un buen espectáculo para el espectador. “La realidad del actor y la actriz en el país no es para hacerse rico”, comentó Vega. “No es fácil, y muchas veces, hacemos esto por amor al arte. Los ensayos no son pagados y la inversión es alta en términos de tiempo y esfuerzo. Sin embargo, la experiencia y el trabajo en equipo hacen que valga la pena”.