En los primeros 20 años de la televisión puertorriqueña, un taller de trabajo activo, productivo y fructífero formó el desarrollo del medio masivo a través de la producción de telenovelas. Sobre más de 220 telenovelas se produjeron en la isla en los canales Telemundo, Wapa TV, TeleOnce y el Canal 7.

Esta cifra de producción de telenovelas en Puerto Rico fue confirmada por el historiador, profesor y escritor Víctor Federico Torres, quien acaba de presentar un libro que documenta la historia de las telenovelas en la isla en el periodo de 1955 al 1975.

El libro “Yo lo que quiero es amor: Historia de las telenovelas de Puerto Rico, 1955 al 1975″ recoge todos los culebrones que se presentaron en la isla, con una amplia recopilación de la ficha técnica, sinopsis, los actores y actrices que levantaron el taller actoral, fotografías y anuncios de esa época de forma organizada para que “quede en la memoria de un pueblo y para el disfrute de las nuevas generaciones que no conocieron este tipo de producciones”, detalló Torres.

El taller de telenovelas desapareció hace décadas ante la llegada de producciones enlatadas y los altos costos de producción en la isla. Es un nicho inoperante que tampoco cuenta con una documentación histórica plasmada en letras y que rescate el trabajo del exitoso taller. Ante este panorama, el escritor Torres se dio a la tarea de comenzar una investigación para desarrollar la publicación que merece ser estudiada como un texto de referencia sobre la televisión nacional en los currículos de la universidades.

“Este libro es una historia documental de las telenovelas, que aquí no se había hecho una recopilación como esta. Telemundo, nada más, produjo más de 145 novelas. Los cuatros canales: Telemundo, Wapa TV, Canal 11 y el Canal 7 eras los productores de telenovelas. En el Canal 11 fue muy menguada la producción y fue el primer canal en traer enlatadas”, sostuvo el escritor, que además es autor de “Narradores puertorriqueños del 70: guía bibliográfica” y de “Yo quiero que me olviden: la historia de Marta Romero” (2014).

“Comencé mi investigación al descubrir que no existe ningún texto y no hay nada escrito. Ni siquiera en el ámbito académico y, para sorpresa mía, no hay tesis, ni siquiera. Hay uno que otro documento anecdótico y general de una telenovela en particular. Me di cuenta de que hay un campo virgen para rescatar una historia que no se ha escrito, antes de que se pierda por completo”, añadió.

El autor hilvana las novelas de forma cronológica y segmentada por producción de canal. Incluyó, además, más de 190 fotos, anuncios y diversos textos relacionados con la producción de las telenovelas y una biografía de los autores.

Axel Anderson, Mercedes Sicardó y Lucy Boscana en una escena de la telenovela "Río abajo". (Suministrada)

“En Puerto Rico, se realizó una producción sostenida de telenovelas durante veinte años. Después hubo otra época, por eso me enfoqué en esta primera etapa que fue de muchas producciones. Puerto Rico fue el segundo país de toda América Latina donde se produjeron telenovelas. El Canal 2, principalmente, fue responsable de hacer más telenovelas y llegó a producir cinco telenovelas diarias en 1960, con talento del país, desde sus estudios en Puerta de Tierra. Wapa, en ese mismo tiempo, llegó a producir hasta dos diarias. Puerto Rico fue antes que México y Venezuela con los escasos recursos que teníamos”, afirmó el autor también de los libros “He sido el incomprendido: la historia de Bobby Capó” (2018) y “El hermano mayor, o la verdadera historia de Johnny Rodríguez” (2020).

En su trabajo descubrió que muchas de las telenovelas con mayor arraigo en otros países se realizaron primero en la isla y luego, se produjeron en otros mercados como Brasil, México y Venezuela.

Torres detalló que los primeros actores que comenzaron a salir en la pantalla chica, tras dar el paso de las radiotelenovelas a la televisión, fueron Lucy Boscana, Madeline Willemsen, María Judith Franco, Jacobo Morales, Manuel Pérez Durán, Rafael Enrique Saldaña y Esther Sandoval, entre otros. Figuras como Marta Romero, Mario Pabón y los extranjeros Axel Anderson y Helena Montalbán gozaron de inmediato de la aceptación de la audiencia.

Sharon Riley y Mona Marti en "El hijo de Ángela María". (Suministrada)

El libro está disponible en las diferentes librerías de Puerto Rico.