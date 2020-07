El cineasta, actor y educador puertorriqueño Jorge Oliver, recién nombrado decano de la Facultad de Arte del prestigioso Instituto Pratt, en Nueva York, está más que feliz y entusiasmado con la oportunidad que tiene ahora de reforzar algunos de los valores que siempre ha defendido: la inclusión, diversidad y colaboración.

“Lo bonito de este trabajo es que uno puede dejar una huella y ayudar a los estudiantes a llegar a sus metas. Además de seguir contribuyendo a la visión del futuro del arte en este mundo siempre cambiante. Es algo que siempre ha sido muy importante para mí”, comenta el decano de 59 años durante una entrevista telefónica con El Nuevo Día desde Nueva York.

“Como decano, para mí es muy importante la inclusión y la diversidad. Por ejemplo, estamos revisando el currículo para asegurarnos de que haya diversidad. Hay muchos maestros que llevan años dando clases y no ven la necesidad, pero hay que trabajar con eso. Y reclutar más estudiantes diversos, cerca de la comunidad, crear becas”, agrega entusiasmado el decano, quien lideró la Escuela de Arte como decano interino el año pasado.

A modo de ejemplo, indica que hoy día hay más mujeres cineastas afroamericanas lo que, a su juicio, ayuda a la evolución de la industria del cine para que sea más inclusiva y diversa en sus historias. Pero también menciona a la actriz y cineasta Barbra Streisand “quien ha dirigido un montón de películas que son perfectas y que no tienen que envidiarle nada a las que hacen otros directores como Martin Scorsese, aunque nunca recibió ningún tipo de ayuda de la industria”.

“Hoy día casi la mitad de los que estudian cine son mujeres y estamos, como quien dice, reescribiendo esa historia que solamente se limitó al hombre. También queremos incluir a cineastas hispanos y negros. Otro de los problemas que teníamos es que a veces los estudiantes de color estaban tratando de contar historias que, en realidad, no estaban basadas en sus realidades. Y necesitamos ese tipo de diversidad para que las niñas y niños de estos grupos se sientan identificados con estas imágenes, además de que es un arte más amplio y rico”, afirma Oliver, al tiempo que traza un paralelismo entre lo que pasó a finales del siglo XIX y principios del XX con la tecnología y las artes y lo que pasa ahora.

“Fue una época en que hubo un cambio bastante grande. Y veo este momento muy parecido a la transición que ocurrió y que dio una oportunidad de poder redefinir lo que en realidad es el arte”, agrega Oliver, quien nació y creció en Río Piedras.

“Ahora estamos más o menos en el mismo momento, hemos cambiado a una economía digital que ha causado mucho revuelo. Y hay que ver cómo todo eso se inserta dentro de lo que es el arte y cómo el arte incide y se va modificando a través de la tecnología”, asegura y pone el ejemplo de las galerías virtuales.

“Ya el estudio de un artista puede estar en cualquier parte del mundo y lo puedes visitar. Pero también hay que preguntarse qué va a pasar con la pintura, qué va a pasar con la fotografía, con el cine y seguir explorando todo eso para no quedarnos atrás”, propone. En ese sentido, dice que la diversidad tiene mucho que ver con esto porque antes el arte estaba bastante cerrado y “ahora estamos explorando otros puntos de vista”.

“Tenemos todas estas nuevas tecnologías que han surgido y que afectan el arte. Por ejemplo, hay mucha gente que está trabajando la pintura, pero a la misma vez lo combina con fotografía digital. También tenemos lo que se conoce como ‘augmented reality’ (realidad aumentada) y la realidad virtual”, explica el educador, al tiempo que resalta que son tecnologías que se intersectan para crear arte.

Antes de su posición como decano, Oliver también dirigió el Departamento de Cine/Video del Instituto Pratt, entre 2014 a 2019, años en los que el programa fue reconocido a nivel nacional e internacional. “Cuando yo llegué inmediatamente dije que teníamos que dar clases de realidad virtual para que los estudiantes se den cuenta de que esta tecnología se parece al cine, pero no es necesariamente cine y a veces está más relacionada al teatro”, explica el cineasta, quien cree que aunque el arte siempre influye en la tecnología, ésta también nos lleva a cambiar y a evolucionar.

Oliver, de hecho, se destacó por ser uno de los primeros cineastas en la historia del cine puertorriqueño en presentar imágenes homosexuales. Además de combatir la imagen latina en el cine de Estados Unidos y “cómo se origina el estereotipo”

Los retos

Pero uno de los retos más importantes en estos momentos, acepta Oliver, es el efecto del Covid-19 en términos de la visión que tiene para mantener los diversos departamentos al tanto de lo que pasa en el mundo a nivel del arte y la cultura.

“Además, ahora no sabemos cuántos estudiantes van a querer regresar. Nosotros queremos ofrecer clases presenciales, pero todo va a depender de si el estado de Nueva York y la ciudad nos permite entrar a la fase 4 que es la que nos permite tener estudiantes en el campus”, sostiene el educador, mientras pone el ejemplo de las clases de pintura, escultura, cerámica, grabado y joyería, entre otras, que requieren ir a talleres.

“Hemos tenido que reinventarnos y ver cómo podemos ofrecer esa educación presencial, pero a la misma vez mantenernos saludables y que nadie se contagie”. Sin embargo, dice que también están preparados para dar las clases virtuales.

Lo que no se debe nunca poner en duda, enfatiza el decano, es la importancia de la educación en arte. “Es lo que nos hace ver el mundo de otra manera, ver el mundo desde otro punto de vista. Además, los artistas nos muestran de alguna forma la belleza del mundo. La música, la pintura, una escultura que nos inspira, que nos hace reflexionar sobre nuestras vidas, es sumamente necesaria. Si no existiese el arte, el mundo sería muy unidimensional”, enfatiza.

De hecho, dice que ahora mismo vivimos unos momentos en los que el arte es fundamental debido a que ofrece un espacio “donde uno se puede salir de la realidad del virus”.

Oportunidad para crear

“Por eso para mí es importante que todos nos encontremos en este momento porque es una oportunidad para crear y tratar de entender esta nueva realidad en que estamos viviendo”, reitera Oliver, quien antes de estudiar actuación se graduó de un bachillerato en premédica de la Universidad de Washington DC. De hecho, a su regreso a Puerto Rico entró a la Escuela de Medicina, aunque solo estudió un semestre.

“Empecé a soñar con ser actor y eso no me permitía concentrarme en lo que estaba haciendo. Una consejera me dijo que me quedara hasta finalizar el semestre. Pero ya en diciembre yo había ido al Departamento de drama de la Universidad de Puerto Rico y Dean Zayas me dijo que me aceptaba en enero si decidía. Me di de baja de medicina y empecé a estudiar drama en la primavera del 84”, cuenta Oliver quien dice que finalmente regresó a estudiar a Estados Unidos a formarse como actor, además de graduarse de una maestría en cine de San Francisco State University.

Cabe resaltar que el cineasta puertorriqueño ha presentado su trabajo en festivales de cine en los Estados Unidos y alrededor del mundo. También ha actuado en diversas producciones Off-Broadway y en escenarios regionales en San Juan, Washington DC, San Francisco y Saint Louis, lugares en los que vivió, estudió y trabajó. “Decidí hacer cine porque para mí era importante que hubiese más latinos produciendo, hacía falta que se contasen otras historias y también me interesaba mucho trabajar la imagen gay latina en el cine, algo que en 1982 no estaba ocurriendo”.

En el futuro, asegura, espera volver a su pasión por la actuación. “También me gustaría hacer televisión, ser el viejito latino en la comedia y me gustaría colaborar con gente joven en trabajos comunes. Aquí todo el mundo está en los suyo y se hace difícil la colaboración, pero tengo fe de que en algún momento nos juntemos y hagamos algo que tenga que ver con cine”, puntualiza Oliver, tras resaltar la importancia de que los jóvenes estudiantes persigan sus sueños. “Siempre me gusta enfatizar en que si tienes talento, que persigas ese sueño. Pero a ese talento hay que abonarlo, echarle agua y cuidarlo mucho para que germine, crezca y florezca”, aconseja.

Algunos de sus trabajos

LIBRES PARA AMAR (2013-16) 84 min. Documental

En el 2008, un grupo de activistas puertorriqueños se juntan para trabajar en contra de una enmienda constitucional que pretendía prohibir el matrimonio gay en la isla. Premio: 2014 Mejor documental de largometraje. Rincón International Film Festival, Puerto Rico

HABANA SUSPENDIDA (2017) Experimental

En vísperas de la visita del President Barrack Obama en 2016, la Habana parece suspendida en el tiempo. HD 7.54 min

IN THE LOOP (2008) 3.22 min, Documental

Documental encargado por Paramount Pictures y Current TV para promover el largometraje: The Soloist. Documental sobre Bryson Gerard, músico de la calle de Saint Louis que tocaba en el area del Delmar Loop de la ciudad.

ORGULLO EN PUERTO RICO (1999) 17min,

Documental sobre la parada de orgullo LGBTT de Puerto Rico en junio del 1998.

ESTÁ ESCRITO (WRITTEN) (1998) 4.5 min, 16mm color film, Experimental

Poema visual que cuestiona el uso de textos bíblicos para justificar la discriminación en contra de las personas. Premios: Honorable Mention at the 18th Chicago Lesbian and Gay International Film Festival. Best Lesbian, Gay & Transgender Film, 2001 Latino Film Festival, SF.

UNA PIEDRA ORDINARIA (AN ORDINARY STONE) (1998) 6 min, Documental.

Documental sobre Shunryu Suzuki Roshi, fundador del Centro Zen en San Francisco, a través de una entrevista con su discípula, Laura Kwong.

DIASPORA (1997) 30 min - Documental

Documental sobre la migración de 6 actores puertorriqueños a la ciudad de Nueva York. (Tony Chiroldes, Axel Cintrón, Wanda Arriaga, Anabel López, Sol Miranda, y Roberto Rodríguez)

URANO EN LA CASA SEPTIMA (URANUS IN THE SEVENTH HOUSE) (1997) 16 min, 16mm color film - comedy

Un joven decide consultarse con su síquica, la Draga Madrina, para recibir consejos sobre su vida amorosa.

LUCIDO (LUCID) (1993) 5 min, 16mm, black & white film, Narrativa experimental

En un sueño, un joven descubre su verdadera identidad sexual.