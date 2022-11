Rafael Tufiño (1922-2008) es uno de esos artistas que, con el paso de los años, se miran sus obras con mayor admiración y respeto por parte de la comunidad artística y el público en general. Sin embargo, detrás de todas sus variadas obras, dentro de un gran espectro de medios visuales, había un hombre que amaba a su familia, que era un trabajador incansable y que le gustaba vivir.

Gran parte de su talento, visión y personalidad se verá plasmado en el la exhibición “Tufiño en el ICP”, que abre sus puertas el 18 de noviembre, en la Sala Central del Antiguo Arsenal de la Marina Española, en el Viejo San Juan. Organizado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) como parte del centenario de su nacimiento, la muestra estará abierta al público hasta el 27 de enero de 2023.

Una de las personas que pudo ver y conocer de primera mano cómo era Tufiño como artista y Tufiño como ser humano, fue su hijo, el abogado y actor Pablo Tufiño, quien lo acompañó en su taller en el Viejo San Juan desde que era chico. “La imagen esa que la gente tiene del pintor con los mahones pintados y todo embarrado, no ocurría en este caso. Papi pintaba en el taller, que también fue su casa por muchos años. En ocasiones lo vi prender el televisor y poner música clásica, y cuando entraba a trabajar en un cuadro, era muy disciplinado y le metía mucho tiempo”, explicó Tufiño, quien administra la Sucesión Rafael Tufiño. “Sin embargo, también está la parte donde se le identificaba como un pintor bohemio y eso hay que desmitificarlo un poco. Porque, aunque mi papá visitaba muchos negocios y barras en el Viejo San Juan, siempre lo hizo con una libreta y un lápiz, porque muchas de sus ideas surgían de esos lugares. Obviamente, le gustaba vivir y compartir con la gente, pero era una forma de nutrir su arte”.

"Ballet de San Juan", de Rafael Tufiño. (Roberto G. Rivera Sanchez)

En opinión de muchos expertos del arte, Tufiño es uno de los artistas más grandes que han nacido en Puerto Rico, algo que se ve reflejado en cada pieza que trabajó en sus 85 años de vida. “A Rafael Tufiño se le conoce en Puerto Rico como el “Pintor del pueblo”. No es un título que se le asigna al azar. Él se ganó ese rol en nuestra mente, en el consciente del colectivo puertorriqueño, porque a través de toda su trayectoria como artista plástico, que es sumamente amplia y que es multidisciplinaria, él decidió que iba a representar un Puerto Rico de forma realista y costumbrista”, explicó María del Mar Caragol, directora de Programa de Artes Plásticas del ICP. “Él quería dejar plasmada la realidad de Puerto Rico, luego de la Gran Depresión de Puerto Rico, específicamente en San Juan, que era donde él tenía su taller. Realmente veíamos la pobreza, veíamos también un clima sociopolítico muy complejo, mostraba también la austeridad y los trabajos cotidiana. Para mí es hermoso que él haya podido generar todo ese cuerpo de trabajo que en él presente tiene un gran paralelismo con nuestra realidad”.

“La Plena”, de Rafael Tufiño, que forman parte de la colección de obras sobre papel del Instituto de Cultura Puertorriqueña. (Roberto G. Rivera Sánchez)

A pesar de que sus obras más reconocidas resaltan la cultura puertorriqueña, también tenía un ángulo en sus piezas del que se discute muy poco. “Mi padre era un pintor muy íntimo, en el sentido de que su taller estaba en la casa y gran parte de su pintura era de sus esposas, sus niños, el gato Fefo, que era como un alter ego de él, que salió en decenas de dibujos, pintura y grabados, entre otros”, añadió el licenciado. “Además de eso, él casi no salía del Viejo San Juan, que era su centro de inspiración, porque no guiaba. El chisteaba y decía que cuando iba a cruzar el puente Dos Hermanos, iba para Sur América. El adoraba el Viejo San Juan y le tenía un amor tremendo”.

Exhibición en el Viejo San Juan

La exhibición “Tufiño en el ICP”, tendrá un horario regular de miércoles a domingo, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y tendrá un costo de entrada para estudiantes y seniors es de $3 y la admisión general es de $5.

El público que visite la exhibición podrá ver importantes obras como “Autoretrato”, “La Plena y “Gato negro, quinqué y botella”, junto a otras pinturas, grabados, dibujos, bocetos y piezas únicas de la Colección Nacional del ICP. De igual manera, estará en la muestra la pieza “El bautismo”, una obra del 1969 que se imprimió en el 1983, y fue donada al ICP por el hijo del artista.

“Esta obra en particular mí me gusta mucho, porque es una xilografía muy fina, que me parecía que mostrar otra faceta y otra cara del artista, en este caso como un padre que le hizo un regalo a su hijo Salvatore”, explicó Tufiño, quien espera en un futuro donar más obras al ICP en un futuro. “Papi nos quiso mucho a todos nosotros, era una persona que nos dio mucho amor y, además, le dio mucho amor a la gente y a su país, ya que él adoraba a Puerto Rico”.

"Autoretrato" de Rafael Tufiño. (Suministrada)

Tufiño Figueroa, maestro de la gráfica puertorriqueña, inició sus estudios de pintura a los 17 años con Alejandro Sánchez Felipe. Luego laboró en el taller del reconocido artista Juan Rosado y, de 1947 a 1950, estudió en la Academia de San Carlos, en México. De regreso en Puerto Rico, funda ese mismo año junto a otros artistas el Centro de Arte Puertorriqueño. Para la década del 50 y 60, Tufiño se desempeñó como director y artista gráfico de la División de Educación de la Comunidad (DIVEDCO). Por cuatro años trabajó en el Taller de Gráfica del ICP. Durante ese periodo ilustró libros y trabajó en carteles para actividades, exhibiciones y conciertos. Además, colaboró con el Taller Boricua en Nueva York.

En total, estas exhibiciones en conjunto recogen siete décadas de obras pictóricas y una gama de temas sobre identidad nacional puertorriqueña, social y sentimientos caribeños. “Con esta exhibición estamos tratando de que, más allá de tener un componente académico, pueda también ser divertida. Por ejemplo, tú entras y hay un área dedicada a la plena y puedes ponerte unos auriculares y escuchar la música, ver los grabados y entender los colores”, añadió Caragol, quien junto a un grupo de personas laboraron por cerca de un año para montar la exhibición dedicada a Tufiño. Por otro lado, el público podrá disfrutar de la exhibición de un portfolio de dibujos a plumilla, trabajados por el artista, que tratan sobre el viaje transatlántico de los esclavos africanos hacia Puerto Rico y también presenta un Puerto Rico muy realista y crudo del trabajo que se hacía en los campos para la década del 1950.

"El bautismo", obra de Rafael Tufiño dedicada a su hijo Salvatore en celebración de su nacimiento en 1969. (Suministrada)

Otras maneras de ver la obra de Tufiño

Por otro lado, “Goyita”, una de las obras icónicas del maestro continúa exhibiéndose en “Muestra Legado”, en la Galería La Sede del Viejo San Juan. De igual forma, en la Tienda Cultural en San Juan se exhiben una serie de 16 dibujos, obras únicas a tinta que datan del 1978.

Además de eso, como parte del Centenario de Tufiño hay varias exhibiciones abiertas actualmente como una en la Cooperativa de Seguro Múltiples y otra en el Capitolio, en el área de la Cámara de Representantes, las cuales estarán abiertas al público hasta el 30 de noviembre de este año. Por su parte, se llevará a cabo una exposición de las cartas que se escribían Tufiño y su hijo, desde que este tenía siete años, hasta poco antes de que falleciera el artista en 2008. Esta exhibición abrirá el 30 de marzo del 2023 en el Museo de las Américas del Viejo San Juan.

Obra sin título de Rafael Tufiño, que muestra a Goyita, su madre, con uno de sus nietos. (Suministrada)

“Papi decía que estos eventos y exhibiciones siempre le llenaban de placer, porque podía ver crecer la semilla de nuestro arte. Y ahora yo estoy viendo la semilla de él floreciendo también. Todo esto es la culminación de, hasta cierto punto, de una gran vida, una gran celebración de un artista del cual nos debemos sentir muy orgullosos”, detalló Tufiño. “Estoy muy agradecido del Instituto de Cultura Puertorriqueña por todo el trabajo. Estoy muy contento con todo lo que está pasando y sé que papi se estaría gozando esto mucho. Creo que de alguna manera él está aquí con nosotros. Yo soy medio supersticioso y veo cosas que pasan que me hacen pensar que papi está por ahí ayudando a que esto se dé”.