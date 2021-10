La carrera de la soprano puertorriqueña Yalí Marie Williams, quien falleció este viernes tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas, siempre estuvo enmarcada por su gran carisma y seguridad vocal.

Williams -quien tenía 45 años- logró ganarse el aplauso y el cariño de la audiencia desde su participación en la reconocida competencia Operalia, en la que triunfó en 1999 durante la edición que se celebró en Puerto Rico, convirtiéndose en la única mujer en ese año que resultó ganadora.

“Fue la mujer más valiosa de esa edición en que también ganaron Orlin Anastassov, Rolando Villazon y Giuseppe Filianoti. O sea, que fue la única mujer que ganó premio entre los mejores cantantes”, recordó este sábado don Guillermo Martínez, presidente de CulturArte de Puerto Rico, quien fue el organizador de aquel maravilloso evento en la Isla.

Plácido Domingo, creador de Operalia, quedó maravillado con el talento de la puertorriqueña. Tanto así, que cuando se presentó en Puerto Rico en el 2006, como parte del trigesimoquinto aniversario de su debut en la Isla, la invitó a compartir escenario. Esa oportunidad le abrió la puerta para su gran debut en La Ópera de Los Ángeles, precisamente con “el tenor de los tenores” en la zarzuela “Luisa Fernanda”.

Plácido Domingo y la soprano Yalí Marie Williams junto al maestro Guillermo Figueroa y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico durante el ensayo del concierto que el afamado tenor presentó en la isla en el 2006. (Javier J. Freytes)

“Él se maravilló de Yalí y la invitó a Los Ángeles como ‘cover’ del papel principal de ‘Luisa Fernanda’. Tú sabes que con los covers es una lotería, si no pasa nada estuviste dos o tres semanas de ensayos, aprendiste con los mejores coaches y bien. Pero ella tuvo la suerte que la soprano estelar se enfermó, y logró cantar cuatro funciones de ‘Luisa Fernanda’ con Plácido en Los Ángeles. Eso le dio a ella mucho nombre y le trajo una serie de compromisos adicionales”, rememoró don Guillermo Martínez.

Yalí Marie Williams interpretó los más importantes roles en óperas como “Tosca”, “Lucia di Lammermoor”, “Otello”, “Turandot”, “La Traviata” y “Don Pasquale”, pero fue su interpretación en “Madame Butterfly”, de Giacomo Puccini, que se quedó grabada para siempre en la memoria de muchos, incluyendo del presidente de Culturarte de Puerto Rico.

“Ella hizo una Butterfly extraordinaria. Como sabes, esa una de las óperas más difíciles que existen en el repertorio, tanto así, que muchas sopranos nunca la han cantado. Yo la vi en dos funciones cuando hizo “Luisa Fernanda” en Los Ángeles con Plácido Domingo, y fue sensacional, las cosas que hizo con nosotros, con Operalia, todo lo que hizo aquí lo hizo maravillosamente bien, pero lo más que recuerdo fue esa Madame Butterfly. Ella tenía mucha seguridad vocal y parte del carisma en la ópera es esa seguridad que tienes al cantar porque eso se ve hasta en los ojos, en la preparación, en el sufrimiento cuando viene una nota aguda, pero Yalí tenía una seguridad absoluta que tú no veías en ella ningún esfuerzo, lo hacía todo bien”, expresó.

Martínez destacó que además del extraordinario talento, la soprano tenía una calidad humana como pocas cantantes que ha conocido. “Me da mucha pena porque Yalí era realmente diferente a todas las cantantes. Era una esposa, una madre, una amiga... Yalí era un amor y un amor con todo el mundo”, sostuvo.

En los pasados meses, el presidente de Culturarte de Puerto Rico, había estado en comunicación con el esposo de la artista y le consta lo mucho que luchó para sobrevivir. “No he visto a nadie que haya luchado tan valientemente contra ese tipo de cáncer de páncreas que fue de lo mismo que murió (Luciano) Pavarotti. Su partida me da muchísima pena, me saca lágrimas, porque no merecía morir ni nos merecíamos nosotros en Puerto Rico que la hayamos perdido”, concluyó don Guillermo Martínez.