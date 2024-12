Resumen 2024: el fin de la amistad entre Cristina Porta y Patricia Corcino generó gran interés entre los lectores este año

A continuación las 14 historias:

Tras salir del reality “La casa de los famosos”, la periodista española Cristina Porta Acosta , quien una vez describió como “la amiga perfecta” a Patricia Corcino , reveló en junio de este año que ese lazo de amistad había llegado a su fin. “No, ya no somos amigas. No hemos hablado más desde que acabó el ‘reality’”, subrayó.

Mia Le Roux, Miss Sudáfrica 2024, se retiró del certamen de Miss Universe debido a problemas de salud, informó la organización de su país en un comunicado breve. Los organizadores del evento no compartieron mayores detalles sobre las preocupaciones de salud de la candidata. “Me siento profundamente agradecida por el apoyo inquebrantable que he recibido de Sudáfrica durante mi tiempo en Miss Universe”, expresó la joven.