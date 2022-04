“Este es el libro de mi vida”, con una descripción tan sencilla y al grano, la escritora española Rosa Montero describió la novela “El peligro de estar cuerda”, la cual presentó durante el segundo día del Primero Congreso Internacional de Escritores, que se lleva a cabo hoy en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Montero estuvo acompañada en tarima por la autora e intelectual puertorriqueña, Lucé López Baralt, quien se encargó de hacer una introducción magistral de la obra de la española, que recién se publicó por la editorial Seix Barral.

Esta comenzó haciendo una exposición de los temas más importantes que sintió que Montero aludió en la obra. “Se trata de un libro impactante en el que se explora el misterio de la creatividad y sus inquietantes paralelos con las compensaciones mentales tan altas como el suicidio, la dependencia del alcohol o los fármacos, la depresión o la disociación”, explicó López Baralt. “La obsesión con el paso del tiempo y la muerte, la necesidad aguda del amor, la sensación de impostura, la hipersensibilidad, la imaginación urbana, la telepatía e incluso las vivencias oceánicas y demás estados alterados de conciencia, todo lo que suele acusar al escritor”.

Partiendo de su experiencia personal y de la lectura de numerosos libros de psicología, neurociencia, literatura y memorias de grandes autores de distintas disciplinas creativas, Montero ofrece en “El peligro de estar cuerda” un estudio apasionante sobre los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad mental, según explica la editorial Seix Barral. Y lo hace compartiendo con el lector numerosas curiosidades asombrosas sobre cómo funciona nuestro cerebro al crear, desmenuzando todos los aspectos que influyen en la creatividad, y montrándolos ante los ojos del lector mientras escribe, como un detective dispuesto a resolver las piezas dispersas de una investigación.

“Este es un libro muy entretenido, pero también es un libro muy serio, que va de la mano de científicos ganadores del Premio Nobel de Medicina y neurocientíficos entre tantos otros”, mencionó Pérez Baralt. “Estas lecturas científicas convierten su texto en un libro extraordinario entre la ficción, el ensayo, el testimonio, la psicología y aún la ciencia exacta. Yo creo que Rosa ha creado, o si no, ha potenciado extraordinariamente un nuevo género literario, o si no harán escuela de escritores contigo”.

Ensayo y ficción se dan la mano en esta exploración sobre los vínculos entre la creatividad y la locura, y así el lector asistirá en directo al mismo proceso de la creación, descubrirá la teoría de “la tormenta perfecta”, esto es, que en el estallido creativo confluyen una serie de factores irrepetibles, químicos y situacionales, y compartirá la experiencia personal de cómo Rosa Montero vivió en directo, y durante años, muy cerca de la locura.

Génesis de la novela

La autora española aprovechó el momento para hablar sobre parte del proceso creativo y el por qué comenzó a trabajar en una novela que tiene muchos elementos personales, pero a la cual no explica como autobiográfica. “Lo primero que tengo que aclarar es que yo no terminé de estudiar psicología, no quiero pasar por lo que no soy, pero sí ha tenido una parte muy importante en mi vida. Yo comencé a estudiar psicología porque tuve una crisis de pánico como a los 16 años”, explicó la autora española, quien ha escrito 15 novelas. “En la época en que crecí en España, no te llevaban al psiquiatra, así que me pasé las crisis de pánico sin un solo ansiolítico. Lo que hice fue en ese momento decidir estudiar psicología para ver qué me pasaba y por eso fui a la Universidad Complutense”.

En la vida de la novelista siempre ha habido dos temas que la han atraído mucho y que fueron pieza angular a la hora de crear “El peligro de estar cuerda”. “Les voy a decir que participo en dos mundos, en dos sentidos, en dos temas que han sido básicos en toda mi existencia y dos inquietudes básicas. El primero, la salud mental, responde a algo en lo que yo he estado preguntándome desde el principio de los tiempos. De hecho, la primera línea del libro es ‘Yo siempre supe que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza’, añadió la autora de libros como “Crónica del desamor” (1979) y “La función Delta”.

El segundo tema que llevó a Montero a iniciar la creación de su más reciente trabajo, fue la relación entre la la creación y locura. “No tengo la sensación de haber sido testimonial esta novela, porque intentaba entender a través de lo que me pasa, lo que nos pasa a todos. El hecho es que yo he llegado a la conclusión de que somos como 100 por ciento personajes que tenemos este tipo de cabeza, que si tiene un montón de circunstancias”, argumentó Montero. “Y luego, además, como resultado, te planteas cuál es la conexión entre la realidad y la fantasía, la falta de fiabilidad que tiene la realidad. Y esa es otra de las teorías que yo tengo y que me han ayudado en este camino”.

Primer Congreso Internacional de Escritores

El Primer Congreso de Escritores Internacionales es un evento de alta categoría que cuenta con primeras figuras de la literatura puertorriqueña y reconocidos escritores de nivel mundial. Este encuentro, el primero en su clase que se realiza en Puerto Rico, será gratuito para quienes quieran asistir durante los días 5, 6 y 7 de abril del 2022.

Dedicado a Norberto González, figura vital en el mundo del libro en nuestro país y quien falleció el pasado año, el congreso reunirá figuras como Mayra Santos Febres, Mayra Montero, Eduardo Lalo, Tere Dávila, José Borges, Arlene Carballo, Luis Negrón y Magali García Ramis (Puerto Rico), Rosa Montero, Chiqui Fabregat, Javier Sagarna (España), Marcelo Lujan (Argentina), Karla Suárez (Cuba), Pilar Quintana (Colombia), Iván Thays (Perú), Pedro Antonio Valdés (República Dominicana) y Guillermo Arriaga (México) en modalidades de conferencias magistrales, talleres y mesas redondas presentadas por Helena Sampedro (Puerto Rico) y José Manuel Fajardo (España).