Luis Estrada Santiago documenta los desafíos de amar bajo las sombras en “El error”

“Las nuevas generaciones normalmente viven con la actualidad, no tienen tal vez un conocimiento amplio sobre el pasado. Quiero que esa juventud sepa que lo que se luchó y se obtuvo (el matrimonio igualitario) no lo tienen de gratis, que no se olviden que nuestra situación actual no se nos regaló”, puntualizó Estrada Santiago a El Nuevo Día.