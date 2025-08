Señor Paleta crea “grupo de apoyo” “DeBÍ ComPRar tAQuiLlaS”

Los fanáticos del exponente urbano boricua Bad Bunny que no pudieron comprar boletos para la residencia “No me quiero ir de aquí” ahora cuentan con un “grupo de apoyo”. Se trata de “DeBÍ ComPRar tAQuiLlaS”, una iniciativa de la empresa de helados puertorriqueña Señor Paleta.

“¿Sufres de un vacío emocional por no conseguir boletos para la residencia de Bad Bunny? ¿Tienes un grupo de WhatsAap silenciado porque tus panas van y tú no? No estás solo. Presentamos el grupo de apoyo “DeBÍ ComPRar tAQuiLlaS”, expresa Lenon Bonilla Padilla, de Señor Paleta.