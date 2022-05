La ejecución del güiro parece sencilla, a juzgar por la espontaneidad con que muchos agarran el popular instrumento, sin sospechar que entre el varillero y el rallado existen diversos ritmos que son distintivos de cada género musical.

Así lo constata el artesano y músico peñolano, Frankie Pérez Matos, quien fue el primer güirista invitado por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico para interpretar varias piezas folclóricas en importantes escenarios, por su dominio y conocimiento del instrumento que lo acompaña desde su niñez.

De hecho, este vecino del barrio Tallaboa Alta de Peñuelas, integró el proyecto “Trompeta con Trovadores” del maestro Elías Lopés, además de tocar junto a William Cepeda en varias ediciones del Heineken Jazz Festival y contar con la bendición de la laureada trovadora Victoria Sanabria.

“Lo que podemos definir como un güirero, es una persona que toca una pieza sin tener conocimiento y aplica un ritmo a un género folclórico que no es; toca por inspiración. Un güirista es un percusionista que debe tener conocimiento de los ritmos autóctonos para cada pieza, como el vals, la danza, la mazurca, el seis por ocho, diferentes géneros”, explicó el artesano de 56 años.

“Incluso, hemos tocado la danza y música internacional como el jazz en 1999 y en el 2003 con William Cepeda en el Heineken Jazz donde tuve la dicha de estar con músicos internacionales. Cuando el baterista, que es colombiano, escuchó el sonido del güiro y los ritmos, la fusión entre tocar folclórico y el jazz, entre la bomba y la plena de William Cepeda, eso a él lo cautivó”, resaltó.

El artesano Máximo Pérez Echevarría elabora cuatros en el barrio Tallaboa Alta en Penuelas. Xavier Garcia (XAVIER GARCIA)

Así mismo, recordó la importancia que daba Lopés al instrumento cuando le animaba a tocar a su lado.

“Yo siempre me quería ubicar con la percusión y Elías siempre me decía: ‘Frankie, hágame el honor y monte a mi lado’. El honor era mío y toda la vida fue así de chévere. Recuerdo también que les dijo a los músicos: “No se olviden que el reloj del tiempo en esta orquesta es Frankie’. O sea, dándole importancia al instrumento”, acotó.

“Quiere decir que el güiro es un instrumento importante en una orquesta porque cuando el bajista, el conguero o el bongosero se van de ritmo, si el güirista es bueno, va llevando la orquesta porque sino se cae la pieza”, agregó al señalar que fue de los primeros integrantes de la Orquesta de Güiros de Puerto Rico fundada por Aníbal Alvarado.

El reconocido güirista aceptó que su padre, don Máximo Pérez Echevarría, ha sido su mayor inspiración y de quien heredó el amor por la música y los valores patrios. Su progenitor ha dedicado su vida a confeccionar instrumentos musicales.

“El primer güiro que yo tuve para tocar lo trabajó mi papá, y recuerdo cuando me llamaba al balcón y me decía: ‘Frankie, búscate el güiro’. Entonces, él se ponía a practicar las danzas y las mazurcas y yo recuerdo que las manitos flaquitas mías se cansaban, pero me iba preparando para cuando llegaran las competencias. Luego Aníbal me fue enseñando”, manifestó.

Frankie Pérez, artesano de güiros hace el rayado en el instrumento y también elabora los varilleros. Xavier Garcia (XAVIER GARCIA)

Precisamente, el taller de don Máximo también es testigo del desarrollo artístico de sus hijos Frankie, Ferdinand y Elvin “Pichy” Pérez, incluyendo a sobrinos y nietos del artesano mayor.

“Desde muchachito siempre tenía ese interés por la música, tenía un tío que era músico, se tocaba mucho en promesas y venía familia que le gustaba la música. Empecé a hacer algunos tiples”, dijo el patriarca de la familia Pérez de 82 años.

“Nadie me enseñó. Lograba el sonido (de los instrumentos) porque de muchachito también tocaba y estaba horas en una promesa. Mis hijos aprendieron, según ven a uno bregando y se interesan. Eso me hace sentir bien porque siguen la tradición”, esbozó el artesano del cuatro puertorriqueño, tiples, mandolina y güiros, entre otros.

Otro de sus hijos, Elvin “Pichy” Pérez, se ha destacado como lutier, que es un artesano de instrumentos finos.

“Mi papá venía aquí a darle forma al instrumento con un machete que preparó. Luego procedía a tallarlo y ahuecarlo. Nos fuimos envolviendo en eso, tenemos un maestro en casa, teníamos que aprender obligado”, confesó el músico de 60 años.

“Nos gusta estar aquí en el taller y a la vez que venimos, ya te da el olor a cedro, a yagrumo, a madera, las maderas nobles del país que se trabajan aquí. Aparte de los güiros, reparación de instrumentos porque desde chiquitos estuvimos envueltos en eso. También envueltos en la música porque el primer maestro que tuve fue mi papá”, agregó.

De otra parte, Pichy quien ha tocado instrumentos como el cuatro y el tres en varias agrupaciones, destacó que “la música fue despertando en nosotros los valores de compartir en familia”.

PUBLICIDAD

“Yo toqué muchos años con diferentes grupos, por ejemplo, el grupo Esencia, Cao Vélez y los Guayacanes de San Antón, don Luis Santiago de los Pleneros de Ponce y la Orquesta de Güiros de Puerto Rico Cuerdas de Borinquen. A distancia, formé parte del grupo del maestro Elías Lopés, estuve tocando y grabando con José Nogueras, Zoraida Santiago, Moliendo Vidrio y los últimos diez años de vida de Tony Croatto”, detalló.

“Para nosotros, la música ha sido el camino que nos ha llevado poquito a poco hasta donde estamos ahora. Tengo que darle gracias a Dios por eso porque los tiempos y las mentalidades van cambiando, pero nosotros siempre hemos sido una familia unida”, concluyó.