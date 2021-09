Yauco - Luego de meses sin poder ver a sus compañeros de clases y profesores, estudiantes de la Escuela Ocupacional y Técnica de Yauco tuvieron la oportunidad de reencontrarse para la exhibición de sus obras de arte como parte del proyecto “Galería para el Pueblo”.

La galería expuesta al aire libre en el Parque Arturo Lluberas está compuesta por 14 pinturas en acrílico sobre una superficie PVC, hechas por estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo grado.

La idea surgió durante el primer semestre del año académico 2020-2021 por parte del director de la Oficina de Arte, Cultura y Turismo de Yauco, Radamés Cordero Seda, y la primera dama de Yauco, Arline Roig Sepúlveda, quienes se pusieron en contacto con el profesor de artes plásticas de la escuela, José R. Reyes Pérez, para iniciar con el proyecto a mediados del segundo semestre.

“Se tomaron las medidas necesarias debido al protocolo del COVID-19. Tuvimos en consideración a los jóvenes y decidimos hacer un servicarro para entregar los materiales”, expresó Reyes Pérez, quien le dejó saber a sus alumnos que la participación en el proyecto era opcional.

Los estudiantes realizaron sus piezas desde la casa en el periodo de tiempo establecido por el profesor. Pero se mantuvieron en comunicación con el maestro de manera virtual, a quien también podían visitar mediante cita previa para aclarar dudas sobre el proceso creativo.

Logo Somos Yauco.

El tema de la galería estudiantil se inspiró en el Yauco del ayer y del presente. Los estudiantes recibieron temas relacionados a la historia del pueblo e investigaron acerca de ellos para poder realizar sus piezas. Entre las temáticas se encuentra el primer Día de Madres celebrado en Puerto Rico, el primer tendido eléctrico y el primer carro en la isla, en los que Yauco fue pionero. También, se encuentran pinturas de la casa de Amaury Veray, del Festival del Café y de Yaucromatic.

“Fue una experiencia grandiosa porque no solamente expuse mi arte en Yauco, sino que volví a ver mis amistades. Y me pude expresar en la obra, de todos estos sentimientos combinados de la pandemia y la cuarentena, pues seguramente han afectado a muchas personas. Aquí, probablemente, haya gente de acuerdo conmigo. No ha sido fácil volver, pero creo que con esta actividad me sentí más humano. Sentí felicidad de verdad”, contó José Carlos Caraballo, estudiante de grado once.

El artista de la obra “El primer día de madres en Yauco”, inspiró su obra en la conexión que para él tienen las madres con las flores. “Trata sobre 11 madres con floreros y vestimenta de antes, porque me basé en una foto antigua de 1915 que se encuentra en el libro de Yauco. Siempre quise hacer un mural o algo así para unir a mi pueblo y con este proyecto pude expresarme bien y la gente lo puede disfrutar. Porque esto es para la gente”, agregó el estudiante de 15 años.

La segunda edición de “Galería para el pueblo” está en agenda para el año académico en curso, algo que tiene muy emocionado al estudiantado, que exhortó al Municipio a seguir auspiciando esta iniciativa “para que el arte siga vivo”.