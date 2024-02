Sonia Alvelo se prepara para revivir las costumbres y tradiciones de Puerto Rico

La exitosa presidenta de Latin Financial, tenía 17 años cuando salió de su pueblo Jayuya rumbo a suelo estadounidense para cursar estudios secundarios en Tunxis Community College y, aunque no todo fue color de rosa, decidió quedarse para aceptar las oportunidades que a sus manos llegaron.

A pesar de la ilusión que siempre albergó, Sonia no estuvo exenta de experimentar el racismo de algunos que “me miraban por mi color latino cuando iba al supermercado o a diferentes sitios en Bristol, el pueblito donde me mudé”.

“Fue algo que, gracias a Dios, mis hijos no tienen que pasar por eso o no me lo han dicho. Connecticut les ha dado unas oportunidades increíbles. Yo digo que lo bueno sobrepasa los malos ratos, quien sabe si racismo u otras cosas que le pasan a uno”, confesó la también madre de Wendy y Héctor Rivera.

Modelo latino

“Pero yo quería llegar a Puerto Rico y ofrecer lo que estaba ofreciendo acá. Me tomó casi un año en llegar, en 2015. Me puse en contacto con los dueños de bancos acá con los que ya tenía relación y pude llevar los distintos programas de financiamiento en Puerto Rico”, apuntó al mencionar que la oficina central en Connecticut genera unos 10 empleos.

“Estoy rompiendo barreras para las mujeres en la banca. No es fácil decirlo y no ha sido fácil. He sido la primera mujer latina puertorriqueña que se sienta en el Better Business Bureau (BBB) que es como una Cámara de Comercio en Connecticut, la más grande. Llevo casi tres años allí”, apuntó la ganadora del Diversity Award del BBB.