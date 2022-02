La modelo y exreina de belleza boricua Stephanie del Valle recurrió esta tarde a sus redes sociales donde publicó un comunicado de prensa en el que niega las acusaciones en su contra de “estafa, robo y malversación de fondos” durante la planificación y organización del concurso Miss Mundo 2021.

Del Valle, quien se alzó con la corona universal en el 2016, sostuvo que “en un ejercicio de transparencia, verticalidad y responsabilidad fiduciaria ofrezco declaraciones de Reignite Puerto Rico y mi persona ante las alegaciones fundamentadas en la desinformación realizadas ayer”, comenzó.

En el escrito, la natural de San Juan detalló que “la totalidad de los fondos federales que el gobierno de Puerto Rico desembolsó a Reignite Puerto Rico como adelanto a la promoción de la isla a través de la celebración del evento de Miss World 2021, fueron congelados inmediatamente después de la cancelación del evento el 16 de diciembre, como consecuencia de la cancelación han sido devueltos de manera íntegra al gobierno de Puerto Rico”.

Entre otros detalles, la beldad puertorriqueña enfatizó que el desarrollo económico e impulsar el turismo siempre ha sido el norte de Reignite Puerto Rico, Inc., corporación que preside. En la demanda también figuran su padre, Jesús Manuel del Valle Padilla, quien funge como tesorero y consultor; Diana Esther Díaz Rolón, secretaria y tesorera; y Wanda Ivette Boria Justiniano, incorporadora de la corporación.

“Reiteramos al pueblo de Puerto Rico y la opinión pública que mi fundación, ninguno de nuestros oficiales ni yo hemos cometido malversación de fondos ni apropiación ilegal de los fondos federales asignados por el gobierno de Puerto Rico, como se alega en la demanda frívola y malintencionada radicada el día de ayer”, sentenció.

Del Valle culminó sus declaraciones con el adelanto de que su representación legal se encuentra trabajando la contestación de la demanda y que los “pormenores de lo ocurrido” serán de conocimiento público. También dio gracias a quienes le han mostrado su apoyo.

Los detalles en la demanda

De acuerdo con el relato en la denuncia, Reignite alcanzó un acuerdo en marzo de 2021 con Miss World Limited (Miss Mundo)” para ser organizador local del concurso Miss Mundo 2021, que se llevaría a cabo en Puerto Rico en diciembre de 2021. Según reza la demanda, Reignite acordó proporcionar todos los fondos necesarios para el concurso y “recibiría reembolsos del gobierno de Puerto Rico”.

“Sin embargo, Reignite no poseía la capacidad financiera, el personal ni la experiencia para llevar a cabo el Concurso. En octubre de 2021, Reignite se encontró en graves dificultades financieras, incumpliendo con las obligaciones de pago contractuales y completamente incapaz de asegurar proveedores críticos y llevar a buen término el Concurso”, lee la demanda.

En consecuencia, en octubre de 2021 la entidad contrató y acordó transferir a Puerto Rico With a Purpose todos los fondos de patrocinio, tanto gubernamentales como privados, “incluyendo los reembolsos del gobierno que Reignite iba a recibir”. A cambio, un socio de Puerto Rico With a Purpose acordó adelantar los fondos necesarios para llevar a cabo el evento. Nos obstante, los pagos acordados no se concretaron.

La entidad que preside Del Valle emitió tres cheques por el monto total de $1,225,000 y los entregó a la compañía. Pero Puerto Rico With a Purpose alega que Reignite cometió fraude cuando entregó estos cheques “ya que no tenía intención de pagar estos fondos”.

“Reignite ordenó de inmediato a su banco que detuviera el pago de estos cheques, y los cheques fueron rechazados cuando PRwaP (Puerto Rico With a Purpose) los depositó. Como resultado, PRwaP no ha podido pagar las obligaciones y a los proveedores. La malversación y retención indebida de los fondos por parte de Reignite está interfiriendo negativa y significativamente con la final del concurso, programada para el 16 de marzo de 2022″, sostiene la denuncia.

La parte demandante señala que Reignite se involucró en un nuevo patrón de demora y engaño inmediatamente después de suspender el pago de los cheques, ya que participó de manera fraudulenta en negociaciones en las que, a través de un abogado, le dijo a la compañía que transferiría los fondos.

“Pero cuando se presentó un acuerdo de conciliación final a Reignite, cambió de rumbo y se negó a entregar los fondos, lo que provocó la renuncia de su propio abogado. Este patrón provocó un retraso adicional de un mes que impidió que PRwaP pudiera llevar este asunto ante este Honorable Tribunal hasta ahora”, reza el documento.

PRwaP es una sociedad local incorporada el 5 noviembre de 2021, en la que solo aparece Jeanelle Alemar Escabi como representante autorizado, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado. En un comunicado, la compañía detalló que fue creada “con el fin exclusivo de brindar el apoyo financiero y administrativo local para solventar la incapacidad financiera de Reignite, mientras se esperaba por la inyección de fondos de auspiciadores privados y gubernamentales y así poder llevar a cabo el evento que estaba en peligro de cancelación”.

El licenciado Rigau indicó que su cliente “agotó todos los recursos para obtener los pagos que se le adeudan. Para nosotros lo primordial es poderle pagar a los empresarios puertorriqueños que ya prestaron sus servicios y que el evento ocurra sin más contratiempos para que cumpla con su propósito de promocionar a la isla como destino”.