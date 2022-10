Los boricuas tienen visibilidad por partida doble hoy alrededor de toda Latinoamérica. De una parte, el Google doodle de este 11 de octubre es en honor al músico de origen puertorriqueño, Tito Puente, y además el arte que se desplega en el buscador es una creación del ilustrador boricua, Carlos Aponte.

El arte de Aponte, que surge en el marco del Mes de la Herencia Hispana, muestra el legado, trayectoria y la vida del músico, quien tuvo una carrera que se extendió por más de cinco décadas.

“No me esperaba que fuera tan grande esta acogida, mucha gente empezó a comunicarse. Luego de la medianoche, mi teléfono estaba brillando (por los mensajes) por todas partes”, relató Aponte en entrevista a través de la plataforma Zoom con El Nuevo Día.

Todas las personas de Latinoamérica que ingresen hoy al buscador, encontrarán el doodle y un video musical del legendario percusionista que reproducirá una de sus canciones más famosas, “Ran Kan Kan”. Allí mismo, podrán hacer un recorrido virtual y repasar sus mejores obras.

La niñez del ilustrador, quien está radicado en la ciudad de Nueva Jersey, sirvió de gran aportación para esta creación, que surgió de una colaboración previa que había realizado con Google. “Cuando era pequeño, mi tía me había traído los discos de Tito Puente, La Lupe, todos esos grandes artistas de la música de Puerto Rico. Para mí fue como cerrar un círculo, volver a ese momento cuando era niño y traerlo ahora a este momento existencial”, precisó Aponte.

El proceso de investigación por parte del artista, una vez aceptó esta encomienda, lo llevó a conocer la aportación musical que tuvo el timbalero sobre la sociedad hispana. Por tal razón, no dudó en aceptar la invitación.

“Me preguntaron si podía hacer un ‘storyboard’ sobre la animación y tenía un minuto, así tenía que ser bien económico en los visuales y poder contar una historia sobre Tito Puente”, contó Aponte sobre el proceso para la realización del logotipo animado para Google.

Por otro lado, sobre la contribución de este doodle a la cultura puertorriqueña, sostuvo que va dirigido a “enfocar las raíces de nosotros, las raíces musicales, que eso se enfoque y no perdamos esa parte de nosotros”.

El arte de Carlos Aponte muestra el legado, trayectoria y la vida Puente, quien tuvo una carrera que se extendió por más de cinco décadas. (Suministrada)

“Fue muy creativo, fue divertido, fue emocional, volví a mi niñez y aprendí mucho sobre Tito Puente, fue una experiencia única porque este tipo de compañía como Google que se enfoque en Tito Puente y nuestra cultura, eso no se hace todos los días”, reconoció el también autor de los libros infantiles “A Season to Bee” y “Across the Bay”.

El también diseñador de moda instó a que los jóvenes creativos a que sigan enfocándose en la cultura puertorriqueña y “lo mejor de nosotros”, como la música, el baile y el cariño que caracteriza a los puertorriqueños.

Los doodles de Google tienen el objetivo honrar, celebrar y conmemorar momentos y personas importantes en la historia; tal es el caso de este video musical de Puente, con el que Google busca resaltar el gran legado que han dejado y siguen construyendo diferentes artistas y personajes.