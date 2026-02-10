Todo listo para la segunda edición del “Festival Chuíto el de Bayamón”

Rendir homenaje al legado de Jesús “Chuíto” Sánchez Erazo, enaltecer la cultura puertorriqueña y promover en nuevas generaciones el amor por la música tradicional, forman parte de la intención de la segunda edición del “Festival Chuíto el de Bayamón”. El evento se llevará a cabo este 14 y 15 de febrero en el casco urbano del referido pueblo.

Artesanías, presentaciones y actividades infantiles, trovadores e intérpretes de otros géneros musicales forman el programa de la inmensa fiesta, que busca ser un motivo para disfrutar en familia.

“El segundo ‘Festival de Chuíto el de Bayamón’ tiene como propósito, básicamente, resaltar y mantener vigente la música autóctona, la música tradicional, la que cantaba nuestra gente en las navidades en la puerta de los hogares, aguinaldo, seis chorreao”, expuso el alcalde del municipio, Ramón Luis Rivera, en conferencia de prensa en el emblemático Teatro Oller.

“Toda esa música nuestra y conectarla con las distintas y nuevas generaciones a través de una actividad que tenga una variedad musical amplia”, subrayó el mandatario en el encuentro de prensa en el que también estuvieron presentes familiares de Chuíto, incluyendo su hijo, Juan Bautista Sánchez, y su nieta Violeta Sánchez, entre otros.

Artistas como Johnny El Bravo, Hermes Croatto, Josué Barreto, Sie7e, Javier Hiram (Vivanativa), Jonuel García (Algareplena), Héctor “Banchy” Serrano (Grupo Manía), Gerardo Rivas y Adean Cabán, entre otros, acompañaron al alcalde durante el anuncio.

Además de trovadores, el programa musical que se dividirá en siete tarimas incluirá a Oscar de León y su orquesta, Milly Quezada, Atención Atención, La Secta, Plenéalo, Jandy Ventura, Millo Torres, Bobby Valentín, La Tribu de Abrante, Julio César Sanabria, Irving Santiago, Víctor Manuel Reyes, Areyto y Guateque y otros.

La oferta de entretenimiento abarcará exhibiciones de arte, feria agrícola, talleres y conferencias.

“Como parte también de las actividades siempre hay unos elementos educativos. Este año tenemos una obra de teatro que se titula ‘Un jíbaro en la radio’, ¿por qué? Porque Chuíto el de Bayamón fue la persona que introdujo la música típica en la radio en Puerto Rico a principios del siglo pasado”, expresó sobre el responsable de una discografía que supera las 40 producciones. “Lo hacía de distintas maneras. A través de la estación KQ radio. Narraba las noticias del día y las narraba en coplas, o sea improvisaba sobre las noticias del día, entre otras cosas”, agregó con relación al intérprete que se presentó en destinos como Cuba, España y Estados Unidos.

Por otro lado, el alcalde adelantó que el plan de estacionamiento se centrará en espacios alrededor del casco urbano. Esto incluye los terminales Guardarrama, Tomás Kuilan, Cantón Mall, los “Trailers”, La Cambija. El Tren Urbano extenderá su horario a la 1:00 de la mañana en ambos días. De ser meritorio, se utilizará el estacionamiento del Estadio Juan Ramón Loubriel.

“Los bloques del casco urbano son cortos, son pequeños, que usted va del punto A al punto B en cuatro o cinco minutos, que es fácil moverse. Es una de las ventajas que tenemos”, dijo. “Vamos a tener los ‘trolleys’ circunvalando toda el área todo el tiempo para estar transportando a la gente, aunque la distancia de La Cambija aquí, que pudiera ser el estacionamiento más lejano, es relativamente corta”.

El plan se seguridad contará con la policía municipal, la policía estatal y guardia privada.

Celebran su huella

En un aparte con este medio, Juan Bautista Sánchez, hijo de Chuíto, evocó el orgullo de su papá por ser natural de Bayamón. “Papi quería mucho este pueblo y le gustaba mucho el chicharrón también. Fue un gran bayamonés”, expuso con entusiasmo.

Violeta Sánchez destacó el valor de este tipo de evento en tributo a su abuelo. “La familia está muy contenta. Es un día de agradecimiento porque Bayamón está haciendo esta actividad por segunda vez y yo entiendo que se va a convertir en una tradición a nivel de la isla. Eso para nosotros un gran honor, que reconozcan a nuestro abuelo”, resaltó con orgullo sobre la voz del clásico tema “Yo me tomo el ron”, y expresó la admiración que sintió hacia él desde niña.

“Fue un hombre muy humilde, que dedicó su vida a amar a nuestro país, a Bayamón, y a escribir sobre nuestro país y de nuestras tradiciones, y que eso se esté reconociendo en el 2026 nos da una alegría inmensa, que este legado ahora lo pueda recoger la juventud y los que vengan. Creo que es un paso gigante en favor al folclor puertorriqueño”, manifestó complacida, antes de rememorar la personalidad del legendario músico.

“Él era un hombre callado, muy diferente a como la gente lo conocía como artista. Estaba siempre inspirado. Él tenía un espacio donde él escribía, que era en su balcón, en su sillón. Él tenía su libreta (marca) Superior y ahí él componía. Todos los días, él escribía de lo que fuese. Siempre estaba él ahí. Recuerdo que cuando llegábamos los nietos, que siempre llegábamos alborotando, mi abuela nos decía, ‘tienen que estar calladitos porque su abuelo está pensando, hasta que su abuelo no salga del balcón, tienen que estar calladitos’”, dijo sobre las memorias que transcurrieron en la Calle Comerío. “Allí está la casita todavía”, aseveró con nostalgia.

El cantante Hermes Croatto confesó sentirse a gusto con formar parte del conglomerado de artistas del evento. “Mi papá (Tony Croatto) me hablaba tanto de él. Cantaba tantas de sus canciones, ‘La vieja voladora’, ‘El jaragual’, ‘La finca’, son tantos temas. Una persona tan importante para lo que es la música de la montaña, ese pionero, ese guardián de esa música. Estar honrándolo es un privilegio”.