BARCELONA.- El trío de escritores y guionistas Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez que, cuando ganaron el Premio Planeta, con el libro “La bestia”, se ocultaban tras el seudónimo femenino de Carmen Mola, consideran que “la creación colectiva no está tan valorada en la literatura” como en otras artes.

En una entrevista con EFE del trío que se alzó -el pasado 15 de octubre- con un premio que dotado con un millón de euros (1,160,948.00 dólares) es el más importante entre los galardones literarios concedidos por una entidad privada en España-, Agustín Martínez explica que “en otras artes como la pintura o la música está más asumida la creación colectiva que en la literatura” y atribuye esa circunstancia a que entre los escritores “la lucha de egos” se halla “más presente”.

No creen que el hecho de “haber salido del armario del anonimato” vaya a suponer el final de Carmen Mola: “Seguiremos compaginando los libros de Carmen Mola con nuestros proyectos personales como escritores: la única diferencia es que ahora podemos dejar de mentir a nuestros amigos”, señala Jorge Díaz. “La bestia” supuso dar un paso más en la trayectoria de Carmen Mola, hasta ahora más centrada en la novela negra pura, con una serie protagonizada por la policía Elena Blanco. Con la novela ganadora del Planeta querían que Carmen Mola “creciera” con “un híbrido entre el género negro y la novela histórica, aunque conserva muchos de los elementos de las novelas anteriores, ese ambiente negro, la trama de ‘thriller’, el estilo”, repone Martínez. Y añade Jorge Díaz: “Habíamos hecho novelas policíacas, pero nos apetecía probar con el género histórico y un tipo de novela distinta, en el que se reflejaran los tiempos que nos han tocado vivir recientemente con la pandemia, pero, como no estábamos seguros de cómo sería el futuro, pero sí del pasado, volvimos los ojos al siglo XIX”.

En ese sentido, añade Antonio Mercero, “los lectores de Carmen Mola la reconocerán en este libro a través de una búsqueda de trama policíaca y el retrato de la violencia de la sociedad, en este caso del siglo XIX, pero la repercusión del premio hará que se sumen otros públicos”. Subrayan los tres que trabajar a seis manos “más que una dificultad es un aliciente”, porque “siempre aprendes de tus compañeros y el talento no se multiplica por tres, sino por cinco o por diez”. En esa “compenetración” que esgrimen todos, Díaz destaca una cualidad primordial: “La humildad de aceptar que una idea que crees que es genial no lo sea tanto si los otros dos la desestiman”. Esa naturalidad con la que trabajan en equipo como escritores y al mismo tiempo de manera individual como guionistas ha hecho que dos de ellos, Jorge Díaz y Antonio Mercero, estén trabajando en la adaptación televisiva de la primera entrega de la saga de Elena Blanco, “La novia gitana”. La obra se encuentra ya en preproducción, se podría comenzar a grabar en enero y estará en las plataformas en otoño, en lo que podría considerarse “un viaje de ida y vuelta divertido entre la novela y la serie”.

Nunca pensaron en una actriz concreta para el personaje de Elena Blanco, porque, como advierte Díaz, son conscientes de que “luego hay un director de ‘casting’, y en el trabajo de la televisión trabaja tanta gente que no puedes entrar en cosas así”. Jorge Díaz y Agustín Martínez, coguionistas de la serie “Víctor Ros”, no creen que se pueda establecer un paralelismo con la novela ganadora del Planeta, más allá de haber sucedido en el siglo XIX. “La bestia” está ambientada en el Madrid de 1834, cuando la ciudad está asolada por una epidemia de cólera y todavía existe la cerca que rodeaba la ciudad desde tiempos de Felipe IV. “En la época de ‘Víctor Ros’, a finales del siglo XIX, se produce un salto importante en la sociedad, ya no está la cerca, y ese mundo es bastante más cercano al que conocemos hoy”, precisa Díaz. “La bestia” está escrita con un narrador omnisciente en tercera persona y en presente, “para dar más velocidad a la narración”, anota Mercero; y ese narrador, como dice Díaz, “aunque no es una cámara, cuenta lo que está sucediendo en la escena”.

La gira de promoción del premio Planeta deberá adaptarse a los proyectos personales de cada uno. Agustín Martínez acaba de hacer “una serie con Netflix que se estrenará a principios del próximo año y la tercera temporada de ‘La caza’ para TVE”, mientras los otros dos comenzarán con los guiones de “La novia gitana”. Además, Jorge Díaz comenzó a trabajar en una novela personal; y Mercero, que también está inmerso en una novela individual, empezará a adaptar “La red púrpura”, segunda entrega de la saga Elena Blanco, que también se adaptará a la televisión. Totalmente “vírgenes ante la experiencia de una gira de promoción en Planeta”, lo que tienen claro los tres es que les convertirá en “escritores de hoteles y trenes”.

-José Oliva / EFE