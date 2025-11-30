Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Un cuadro de Rubens sobre la crucifixión se vende por $2.7 millones

Una obra maestra recientemente redescubierta del pintor barroco Peter Paul Rubens alcanza un precio millonario en una subasta en Versalles

30 de noviembre de 2025 - 12:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El subastador Jean-Pierre Osenat gesticula mientras el cuadro "Crucifixión de Jesucristo", del maestro barroco Peter Paul Rubens, vendido en subasta por 2,3 millones de euros o 2,66 millones de dólares en Versalles, al oeste de París, el 30 de noviembre de 2025. (AP Photo/Michel Euler) (Michel Euler)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Versailles, Francia - Un cuadro del maestro barroco Pedro Pablo Rubens, que estuvo oculto durante más de cuatro siglos, se vendió en 2.3 millones de euros (2.7 millones de dólares) en una subasta celebrada el domingo en Versalles.

RELACIONADAS

El cuadro se encontró recientemente en una casa particular de París. Representa la crucifixión de Jesucristo.

Formaba parte de una colección francesa e inicialmente se pensó que procedía de uno de los muchos talleres de Rubens que existían en la época. La obra rara vez se valoraba en más de 10,000 euros (11,500 dólares).

“Inmediatamente tuve una corazonada sobre este cuadro, e hice todo lo que pude para intentar autentificarlo”, dijo el subastador Jean-Pierre Osenat a The Associated Press. “Y finalmente, conseguimos que lo autentificara el Rubenianum, que es el comité Rubens de Amberes”.

Nils Büttner, experto conocido por sus investigaciones sobre Rubens, explicó antes de la subasta que el maestro pintaba a menudo crucificados, pero rara vez representaba “a Cristo crucificado como un cadáver en la cruz”.

“Así que este es el único cuadro que muestra sangre y agua saliendo de la herida del costado de Cristo, y esto es algo que Rubens sólo pintó una vez”.

Según la casa de subastas Osenat, la autenticidad y procedencia del cuadro se confirmaron tras un análisis científico. El examen microscópico de las capas de pintura reveló no sólo pigmentos blancos, negros y rojos en las zonas que representan carne, sino también pigmentos azules y verdes, cuyo uso es típico en las representaciones de piel humana de Rubens.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsArte
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 30 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: