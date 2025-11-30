Un cuadro de Rubens sobre la crucifixión se vende por $2.7 millones

Versailles, Francia - Un cuadro del maestro barroco Pedro Pablo Rubens, que estuvo oculto durante más de cuatro siglos, se vendió en 2.3 millones de euros (2.7 millones de dólares) en una subasta celebrada el domingo en Versalles.

El cuadro se encontró recientemente en una casa particular de París. Representa la crucifixión de Jesucristo.

Formaba parte de una colección francesa e inicialmente se pensó que procedía de uno de los muchos talleres de Rubens que existían en la época. La obra rara vez se valoraba en más de 10,000 euros (11,500 dólares).

“Inmediatamente tuve una corazonada sobre este cuadro, e hice todo lo que pude para intentar autentificarlo”, dijo el subastador Jean-Pierre Osenat a The Associated Press. “Y finalmente, conseguimos que lo autentificara el Rubenianum, que es el comité Rubens de Amberes”.

Nils Büttner, experto conocido por sus investigaciones sobre Rubens, explicó antes de la subasta que el maestro pintaba a menudo crucificados, pero rara vez representaba “a Cristo crucificado como un cadáver en la cruz”.

“Así que este es el único cuadro que muestra sangre y agua saliendo de la herida del costado de Cristo, y esto es algo que Rubens sólo pintó una vez”.

Según la casa de subastas Osenat, la autenticidad y procedencia del cuadro se confirmaron tras un análisis científico. El examen microscópico de las capas de pintura reveló no sólo pigmentos blancos, negros y rojos en las zonas que representan carne, sino también pigmentos azules y verdes, cuyo uso es típico en las representaciones de piel humana de Rubens.